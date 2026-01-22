台灣經濟新局打開，未見花開已聞春！賴清德：不要遲疑裹足不前，更不能走回頭路，揭天時地利人和產業策略
總統賴清德周四（1/22）出席論壇時譬喻「雖仍未見百花開，但聞風中飄隱香」，就能知道春天已到。他直言台灣經濟新局已經打開，大家不要遲疑、也不要裹足不前，更不能走回路，要有信心團結向前，迎接更好的未來。 賴總統提及，政府已根據「天時、地利、人和」規劃三大產業策略：首先，「天時」包括「AI新十大建設」且搭配人才培育、國家級算力中心、國家資料中心、穩定供電四大基礎建設。 其次，「地利」是面對中國威脅順勢發展國防，透過包括為期八年的1.25兆元國防特別預算打造台灣之盾、發展國防產業。 最後，「人和」是持續透過與各國簽訂各項經貿合作協議，讓台灣企業能立足台灣、布局全球、行銷全世界，實現「經濟日不落國」。
賴清德：台灣企業都如同台積電「不怕競爭」 只要公平就好
賴總統周四出席《天下雜誌》舉辦之「天下經濟論壇」，並以「台灣的新局與未來」為主題，為當日論壇進行開場專題演講。
賴總統開場直言，動盪的世局的確會讓人心慌慌，眼茫茫，看不清楚方向。他表示《經濟學人》等外媒曾形容台灣是「全球最危險的國家」，也有國內人士主張「票投民進黨，青年上戰場」，甚至說他若當選外資將大舉撤離，台灣經濟會崩潰，但這些事都沒發生。
賴總統表示，美國總統川普去年4月祭對等關稅，從起初32%稅率引發國內外憂心，到後來政府全員投入、府院同心，稅率降到暫行的20%，以及現在的15%且不疊加，讓台灣與日韓等主要競爭國站在同一起跑點。
賴總統回顧，台積電董事長魏哲家在白宮宣布對美再投資1000億美元後，與他在總統府開記者會時說，「台積電不怕競爭，只要公平」，他直言豈止是台積電不怕競爭，台灣每家企業也都不怕競爭，只要公平就好。他說，如今台灣和日韓歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。
賴清德：未見花開已聞香迎春 台灣經濟新局已打開
賴總統強調，2025年對台灣來講雖是不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年。他說，去年台灣經濟成長率達7.37%是15年來最好、失業率約3%是25年來最好，同時台股收2萬9000多點，如今更逼近3萬2000點，主計總處也估今年經濟成長可達4.14%。
賴總統譬喻，每個人有個生活經驗，就是雖沒看到百花盛開，但只要聞得到風中傳來隱隱香味，就知道春天已經來了。他表示，台灣經濟新局已經打開，「我們不要遲疑，也不要裹足不前，更不能走回頭路」，應該要有信心、一定要有信心團結向前，迎接更好的未來。
推「天時地利人和」三大產業策略 賴清德再談1.25兆國防特別預算重要性
賴總統接著闡述政府已根據「天時、地利、人和」規劃三大產業。
第一，天時。賴總統表示，「AI 新十大建設」預計投入1.5兆元，盼創15兆元產值。他說，政府要做AI四大基礎建設，包括人才培育、國家級算力中心、國家資料中心、穩定供電特別是綠電，同時也會著重於量子運算、矽光子及機器人三大關鍵技術。
第二，地利。賴總統直言「國無外患，國恆亡」，應把中國威脅作為砥礪台灣更安全進步與繁榮的力量。他重申，政府捍衛國家主權的決心、維護民主自由生活方式的堅持、維持兩岸和平發展的努力，以及在對等尊嚴下，維持與中國對話交流、促進和平共融的承諾都不會改變。
賴總統強調「若無健康，有再大的財富也沒用，若無國安，經濟再繁榮也只是為人作嫁」。他表示，除年度國防預算，政府也提出8年1.25兆國防特別預算，要打造台灣之盾，同時推動國防工業。
賴總統直言，如今國防工業是全球顯學，全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過十個，台灣就是被點名的其中之一，台灣絕對有這個條件、絕不能妄自菲薄。他強調這筆國防特別預算功能不單是國防，有相當大一部分是在推動經濟、產業發展。
持續強化國際經貿 賴清德重申打造「經濟日不落國」願景
第三，人和。賴總統表示，台灣因中國處處阻撓、打壓，要參與多邊區域經濟尤其困難。他說，過去許多中小微企業藉由提著手提箱到世界爭取訂單、客廳即工廠打下經濟奇蹟，成為科技發展的基礎。
賴總統說，台灣今昔都需要世界，世界也需要現在的台灣。他列舉台灣與美國簽訂21世紀貿易倡議、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、進行對等關稅談判，也與英國、日本及東南亞多國簽訂相關協定，強調政府會持續強化國際貿易關係，讓台灣企業能立足台灣、布局全球、行銷全世界。
賴總統期盼「太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都照得到台灣企業」（經濟日不落國）。他表示台灣已走上世界舞台中心，不僅有能力讓自己國家更好，也有能力推動世界繁榮發展，他目標是讓未來台灣能比現在更好，給年輕一代更好的國家。
