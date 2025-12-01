台灣經濟暴衝民眾卻無感？ CNN曝「1關鍵」：落後日韓3成





近期主計處再度上修GDP至7.37%、創下15年新高，同時也調高了明年的經濟成長率，由2.81%上修至3.54%，如此亮眼的成績，國內民眾卻未必能感受共享成果，對此CNN點出了關鍵原因。

根據CNN報導指出，台灣已連續兩個季度實現了約8%的經濟成長，這對於一個已開發經濟體來說是罕見的成就。此一表現預計將使其2025年GDP成長率推近7.4%，甚至超越中國。Capital Economics 經濟學家Jason Tuvey表示，台灣經濟是全球表現最好的經濟體之一，許多人低估了它從AI榮景中受惠的程度。

儘管台灣經濟在以「護國神山」台積電（TSMC）為代表的高科技產業驅動下蓬勃發展，但隨著貧富差距擴大和薪資停滯不前，許多民眾未能分享到這波紅利。經濟學家表示，主要原因是收益高度集中。電子製造業佔GDP 的比重超過15%，但僅僱用了6.5%的勞動力。這種不均衡反映在消費支出疲軟上。

在高雄擔任護理師的Vivian Chen表示：「以我這個薪資高於中位數的受薪階級來說，我覺得經濟表現其實並沒有那麼好。」她補充，許多人不斷地自我吹噓「我們有台積電」或誇耀股市，但對許多基層民眾來說，月薪卻是停滯不前。

此觀點引起許多人共鳴。台灣今年的人均GDP預計將超過3.8萬美元，超過韓國和日本。但根據CNN對官方數據的計算，台灣的平均薪資至少比這兩個國家低30%。台北的AI工程師GT Lin也有相同感受：「這就是我得出結論，國家很強大，但人民不一定富有的原因。」

台灣的科技實力使其得以從AI浪潮中受益。然而，對於這種出口驅動的榮景是否能持續，疑慮隨之而來。中華經濟研究院副院長王健全預計，台灣的出口增長明年將放緩，從最近幾個季度的約 30%回落到個位數。

出口高度集中於高科技產業，也加劇了對單一產業，甚至單一公司過度依賴的擔憂。晶片和電子產品現在佔出口近四分之三，而傳統產業則增長甚微甚至下降。

在薪資方面，經通貨膨脹調整後，台灣的實質薪資增長自2000年代初以來一直停滯。勞動報酬佔GDP的比例已降至約44%。

根據凱投宏觀 (Capital Economics) 的數據顯示，電子業的薪水五年前就比平均值高了35%，如今則高出逾70%。台灣大學經濟學家吳聰敏則指出，薪資停滯「並非台灣獨有」，但台灣的人均GDP經購買力調整後會更高，因為國內物價相對較低。

此外住房也是一個主要負擔：根據《全球房地產指南》顯示，台北的房價收入比在過去二十年裡幾乎翻了三倍，遠超過了倫敦、紐約甚至香港。

