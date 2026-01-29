台灣經濟有多燙？賴清德揭「這指標」25年來最佳 免稅門檻放寬了

即時中心／高睿鴻報導

總統賴清德今（29）日親赴台中北屯的松竹寺，為台中市長參選人、民進黨立委何欣純站台；致詞時，他特別提到，該寺的水流觀音很靈驗，自己也曾受過庇祐，得以在2024年總統大選獲勝。因此，賴總統表示，今天再度來到松竹寺，不只想為何欣純求好運，同時更要為全民祈福。他直言說，自己擔任總統，同樣秉持觀音佛祖的精神，想照顧好每位國民；其中，最重要的工作就是拚經濟，所以，他隨後也細數政府交出的經濟成績單。

賴清德首先對信眾說，既然大家都對觀音佛祖很熟悉，應該也知道，她的精神就是「慈航普渡」。他進一步說明，「慈航」代表觀音佛祖的慈悲，能像一艘船航行到各地，載著她的慈悲、神力，滋潤每個地方；「普渡」則是無論富有或貧窮、不分族群，只要任何人有需要，觀音佛祖就會來保佑。

承上述，賴清德直言，「慈航普渡」的意涵也與民主理念相似，因為在民主社會，就是由人民做主、由人民展現民主的力量；「民主就是人民作主、人民是國家的主人，不分貧富、不分族群與先來後到，只要認同這塊土地，就是國家的主人，政府有義務照顧每一人」，總統說。

因此賴清德表示，他當總統也是秉持觀音佛祖的精神，誓言照顧每位國民。而第一個工作就是要「拚經濟」，他坦言，如果經濟不好、生活困難，政府當然也無法照顧大家；所以，行政團隊最近緊鑼密鼓，終於完成對美關稅談判，這也是政府照顧民眾、力拚經濟的重要行動。

賴清德續指，台灣去（2025）年交出的經濟成績單真的不錯，全年經濟成長率高達7.47%、現在，股市甚至上看3萬2000點大關，比起去年年底2萬9000又高一截。總統提到，開春之後，一下就拚過3萬大關；關稅談判結束後，又飆漲至3萬2。不過，賴清德另也強調，他現在的主要工作，就是照顧中小微企業；他解釋說：「大企業、科技公司本身有競爭力，我們繼續提供機會就好，但我也要全心照顧中小微企業，大間賺錢、小間的也要賺錢，這樣台灣才會欣欣向榮」。

總統賴清德。（圖／民視新聞）

不過，賺到錢以後，也要用來提升社福，賴清德舉例，政府目前已推出「0到6歲國家一起養」政策，生第一胎每月可領5000元、第二胎則是一個月6000元、第三胎更提升至7000元，條件甚至優於老人年金。總統接著也說，「如果你沒辦法自己帶，送去托嬰中心、幼兒園、或是交給保母帶，政府還會給更多補助；另外，之後就讀高中、高職，無論公立或是私立，都是免學費！」。

賴清德表示，以前大家讀書都要花錢，「現在通通政府繳」；考量到讀私立大學比較貴，因此現在，政府提供每年每人補助3萬5000元。如果是低收入戶，可再領兩萬補助，提升至5萬5000元；中低收入戶則是加領1萬5000元，變成每人每年補助5萬。賴總統強調，國家一定要讓小孩讀書，利用教育培養人才，「人才多、人才好，國家社會才會好；個人透過教育增長專業知識，就有機會改善生活，而個人的生活好，社會才會好」。

「我心裡有個願望，就是希望台灣每個小孩，無論在哪裡出生、不管家庭背景如何，只要願意讀書，政府就要能夠支持」，賴清德說。

他接著提到，「長照3.0也開始了」，全國有1.5萬個長照據點、長照服務員更有10萬人以上，政府更是提供每年1200億預算，用來照顧長輩；而這些社福條件，過去國民黨執政都不曾做過。另外，老農年金也上調，賴清德坦言，農夫看天吃飯很辛苦，所以有必要提高至每個月領1萬；國民年金也提升至每個月每人領5000元。

另外，賴總統還提到，政府也要求企業加薪、並可以此換取減稅；不僅如此，前總統蔡英文與他執政期間，軍公教前後加薪4次、調幅14%。光是去年，軍公教就加薪3%，還另給國軍特別加薪；賴清德說，政府為了特勤加給，多撥出300億加薪預算，只因為站在第一線真的很辛苦。不僅如此，他更提到，我國基本工資已連10年調薪，蔡英文剛執政時，每月最低薪資才2萬0008元、現在則是2萬9500元，今年如果再加，就準備超過3萬了。

總統賴清德。（圖／民視新聞）

他最後更說，政府甚至還要求企業，若不給予新進人員足夠薪資，就不能上市、上櫃，「想要取得社會資金，員工薪資一定要達到合格程度」。賴清德還強調，他無論走到哪，都會要求企業為員工加薪，因為「現在不只經濟好、失業率更是25年來最低，只剩下3%；太低薪當然請不到人，所以絕對要加薪」。

除了鼓勵加薪、也為民眾減稅，賴清德補充道，目前每位民眾若年收不到64萬，都可以免繳稅；也就是說，除非月收高於5、6萬，否則皆有機會免交所得稅。他續指，如果是兩夫妻賺錢、租房、養兩個6歲以下的孩子，則是1年賺不到168萬都不用繳稅；而若還要照顧爸媽、意即三代同堂等情況，則是家庭年收入212萬以下，通通不用繳稅。

因此，賴清德不禁笑著說：「我們做的已經比川普（Donald Trump，美國總統）還多了！社會福利不輸世界各國！」。

原文出處：快新聞／台灣經濟有多燙？賴清德揭「這指標」25年來最佳 免稅門檻放寬了

