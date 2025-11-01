台灣經濟界菁英齊聚 第24屆台中金手獎出爐 18家製造業榮耀綻放
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】第24屆台中市金手獎選拔結果揭曉，於10月31日在台中市政府集會堂舉行盛大頒獎典禮。台中市政府副秘書長林育鴻出席頒獎，表揚18家績優中小企業。他表示肯定並指出，盧市長長期重視產業發展，每一家金手獎企業，都是台中產業精神的最佳詮釋者，更是推動城市經濟持續成長的重要力量。
副秘書長林育鴻表示，台中是全台產業重鎮，金手獎更被譽為「台灣經濟界的奧斯卡獎」，歷屆以來共精選出429家頂尖中小企業，其中不少更榮獲「國家磐石獎」、「小巨人獎」等國家級肯定。他強調，盧市長特別請他代表感謝在座產業界「台中之光」，憑藉中小企業的共同努力，台中今年第三季再度拿下五項經濟指標六都第一，已連續18季維持四項以上冠軍，穩健的經濟表現有目共睹。
立法院副院長江啟臣親臨頒獎表示，製造業是台中的根基，許多MIT精品其實都源自「台中製造」，24年前黃仲生縣長高瞻遠矚開創全國唯一由地方政府舉辦的企業獎項——金手獎，匯聚各領域的「隱形冠軍」，讓「Made in Taichung」成為MIT產業韌性與品質象徵，更透過這個舞台讓全世界看見台中實力。
江副院長表示，面對全球政經變局與美國加徵關稅壓力，金手獎企業仍展現卓越的應變力與競爭力，作爲立委與產業後盾，他將持續為台中產業爭取資源、協助企業減輕負擔，強化競爭優勢。
台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年獲獎企業橫跨工具機、食品與機械零組件等產業，充分展現台中製造業的創新能量與群聚優勢。「金手獎不僅是一項榮譽，更是一份責任與承諾」，她指出，金手獎見證中小企業的成長與轉型，企業不僅追求經營績效，也致力於社會價值的實踐，包括推動智慧製造、淨零轉型、人才培育及公益回饋，展現台中產業的持續升級與永續發展力。
台中市金手獎得獎廠商協進會理事長郭元瑾表示，協會作為歷屆得主的交流平台，凝聚中台灣產業力量，帶領會員推動技術合作與經營創新，強化供應鏈韌性。未來協會將持續與市府攜手拚經濟，讓「金手飛揚，傳統不朽」。
工策會補充，最受矚目的重大建設—台中國際會展中心，上週首開展「2025台灣國際五金工具展」，緊接著11月份「台中工具機展」、明年1月「百工百業博覽會」及3月「台灣國際工具機展」接力登場，展現台中成為產業展會核心舞台的實力。同時，捷運藍線、市政路延伸工程、中科園區擴建等建設也同步推進中，打造更便利、更智慧、更永續的產業環境。
工策會說明，今年榮獲金手獎殊榮的企業共18家，分別為綠茵生技股份有限公司、廣隆欣業股份有限公司、源潤豐鑄造股份有限公司、世曄實業股份有限公司、鴻鼎菓子有限公司、勝群金屬股份有限公司、翔大食品股份有限公司、溢康企業股份有限公司、協銳精密工業股份有限公司、塑懋機械有限公司、餐御宴食品有限公司、重光電線電纜企業股份有限公司、品致企業有限公司、金友聯工業股份有限公司、業升企業股份有限公司、金佳鋒生物科技股份有限公司、三田倉儲股份有限公司、郁慶塑膠股份有限公司。
今日典禮貴賓雲集，包括立法院副院長江啟臣、市議員劉士州、市府副秘書長林育鴻、工策會總幹事黃于珊、經發局副局長林敏棋、大甲幼獅產業園區服務中心主任黃紫瑜、全國工業區廠商聯合總會副總會長董正宗、台中市進出口商業同業公會理事長劉宏洲、台中市五金商業同業公會理事長蔡進賢、台中市直轄市機器商業同業公會理事長林育興、豐州科技工業園區廠協會理事長朱朝茂、潭雅神工業廠協會副理事長李允華、勤益科大管理學院院長陳水湶、市政顧問謝佩真等人皆出席；立法委員何欣純、楊瓊瓔、廖偉翔，市議員黃馨慧、李中、陳清龍及外貿協會台中辦事處也派員到場祝賀。
