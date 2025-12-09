台灣經濟發展佳！上市櫃公司市值全球第8 賴清德籲「幫員工加薪」

即時中心／黃于庭報導

總統賴清德今（9）日下午以錄影方式為台灣上市櫃公司協會「10年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞，他肯定其不僅是台灣經濟的火車頭，更是全球變局中最關鍵的競爭力來源；同時也期盼上市櫃公司能把這份得來不易的果實跟員工一起分享，為員工加薪，打造經濟更強韌、社會更公平、環境更永續的台灣。

賴清德首先恭喜「台灣上市櫃公司協會」成立10週年。10年來，協會凝聚了上市櫃公司的力量，推動公司治理與企業永續發展，讓台灣在疫情與國際情勢變動中，依然穩健前行。

「各位努力的成果，全世界都看見了」，賴清德指出，截至今年9月底，台灣上市櫃公司的總市值已經突破3兆美元，排名全球第8，不僅是台灣經濟的火車頭，更是全球變局中最關鍵的競爭力來源。

為迎接全面智慧化新時代的來臨，賴清德表示，政府將推動「AI新十大建設」，確保台灣在下個世代維持競爭優勢。而面對氣候變遷的嚴峻挑戰，2050年淨零排放已經是國家發展的重要目標，一定要推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，才能夠提升產業的國際競爭力。

至於轉型關鍵在於資金和技術，賴清德說明，政府將「綠色金融」列為關鍵戰略，鼓勵資本市場發展永續金融工具，引導金融機構實施責任授信，全力引領資金流向支持ESG活動的企業。

為因應美國對等關稅所帶來的衝擊，賴清德進一步表示，政府除了積極跟美國進行談判、降低關稅之外，已經提出930億的照顧方案，來協助中小微企業的金融支持、安定就業、促進研發以及開拓國際市場。

對此，賴清德請上市櫃企業領袖發揮「以大帶小」的精神，帶領供應鏈一起導入人工智慧，來提升競爭力、落實ESG，把永續思維放進每一項決策中，共同打造經濟更強韌、社會更公平、環境更永續的台灣。

最後，賴清德也感謝上市櫃公司這幾年經營卓越、成績斐然，除了公司顯著獲利，也為台灣累積龐大財富，「我希望上市櫃公司能把這份得來不易的果實跟員工一起分享，為員工加薪」，帶動勞資良性循環，競爭力提升，也讓社會更安定、更和諧。

