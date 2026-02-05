台灣經濟能繼續好嗎？最新預測出爐 經濟部2026戰略全曝光

即時中心／高睿鴻報導

在政府的不懈努力下，台灣去（2025）年交出亮眼的經濟成績單，全年GDP成長率高達8.63%，創下15年來新高；經濟部指出，我國受惠於全球AI 熱潮，除製造高檔成長率，同時也就業穩定，失業率降至3.35%，且物價控制得宜，消費者物價指數（CPI）年增率僅1.66%。經濟部今（5）日表示，根據今年最新預測，經濟成長率有望再突破4%，優於日本、韓國等亞鄰國家；同時，經濟部長龔明鑫也揭示了5大施政方向。

經濟部指出，今年將定位為「轉守為攻」的1年，AI等新興科技應用，持續推升產品拉貨動能，出口可望再創新高、有望突破6600億美元；國發會更將經濟成長目標設為4.56%，優於日本、韓國等鄰近國家，且我國人均GDP預估突破4萬美元。

經濟部也表示，台美對等關稅談判，歷時約9個月，目前已大致底定，龔明鑫指出，談判結果包括15%稅率不疊加等成果，獲得產業界肯定。無論是目前取得的談判成果、或後續實施細節，確定內容後，將由經貿談判辦公室（OTN）對外正式說明，並送交立法院審議，希望能儘速通過。

展望未來方面，經濟部也提出5大政策目標：「成立經濟及產業諮詢會（簡稱經諮會）」、「推動五大信賴產業」、「協助傳統產業及中小企業升級轉型」、「強化能資源供應韌性」、「深化投資與國際經貿合作」。

龔明鑫說明，因應全球AI浪潮、以及國際供應鏈重組趨勢，已向賴總統報告規劃「成立經諮會」，並將親自擔任召集人，建立與產業界的系統性意見交流平台。

至於第二項「推動五大信賴產業」，包括強化AI與供應鏈韌性，去年整體產值已達10兆3700億；預計今年可望突破11兆。其中，半導體產業成長金額最高，產值達6兆8384億，未來將聚焦矽光子技術發展，並擴大與國際業者合作，完善半導體產業生態鏈，建置半導體製程、封裝與感測晶片試產線，縮短驗證時程。

次世代通訊產業方面，工研院與聯發科技攜手OneWeb，已完成全球首度3GPP標準下手機直連衛星的技術驗證。未來將持續著重低軌衛星地面設備、以及基地台研發。軍工產業方面，除國造機艦，無人機亦為重點發展項目，未來將在非紅供應鏈基礎下，補足無人機關鍵模組技術缺口，持續強化非紅供應鏈布局，建構安全且可信任的供應鏈體系。

至於安控產業方面，將推動安控產品履歷透明的自願性揭露機制，並透過法人協助廠商，通過歐盟及美國安控產品採購相關法規，進一步拓展國際市場。無人機產業產值已從50億，成長2.5倍至129億、整機外銷更從1.4億，成長21倍至29.5億，並切入美國Skydio及法國Parrot之非紅供應鏈；並已與美國AUVSI簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成為美國以外唯一認證據點，今年目標推動無人機產值達200億元。

至於「協助傳統產業及中小企業升級轉型」，龔部長也說明，傳統產業還是要高值化、差異化，像是與紡織業者座談時，業者都非常清楚，政府也願意提供政策工具來協助。比如生技產業方面，鼓勵業者投入先進生醫產品開發，以擴大製造量能及確保供應韌性，落實創新研發與製造雙主軸的發展；石化產業則輔導導入智慧化及低碳化技術，朝向半導體級關鍵材料發展與綠色循環應用；而紡織產業將配合科技及潮流趨勢，產製機能布料及成衣，走向永續化、數位化，並開發可擴大用途的高附加價值材料。

AI應用方面，將積極落實百工百業導入AI，結合法人與學校資源，透過產業競爭力輔導團，協助AI工具導入實際應用場域，推動產業轉型升級。此外，為協助中小微企業，經濟部自去年1月起，推動多元振興措施，在數位轉型、淨零轉型、通路布建3大面向皆展現成果。全年協助中小微企業，取得1785億以上優惠貸款、提供24.7萬家中小微企業數位化、減碳與國內外市場拓展等輔導服務，創造產值97.5億。

有關「強化能資源供應韌性」部分，龔部長則表示，過去一年因政府各部門全力推動，節電超過100億度，成績非常好，相當大林電廠兩部燃煤機組年發電量。此外，因應大型投資計畫用電需求，今年除了興達、台中將陸續有520萬瓩新燃氣機組增加供電量，經濟部推動多元綠能目標不變；其中，離岸風電區塊開發已進入3.3期選商機制，後續也將推出浮動式新技術示範。

同時，突破光電設置面臨的法規限制，以及地熱與氫能等前瞻能源，加速綠電供應，作為國家發展五大信賴產業、傳產中小微企業轉型發展，最重要的環境基礎建設。

關於外界對綠能有許多質疑及誤解，龔部長也提到，有關能源比例部分，雖然社會對太陽能光電有誤解，但希望在釐清後，加快設置速度。離岸風電部分，政府持續與開發商及供應鏈保持密切溝通，外資投入離岸風電金額仍呈增加趨勢，3-3選商結果出來的話，又會再增加。雖然有些風場無法完成，難免遺憾，經濟部會持續檢討。

此外，因應極端氣候加劇帶來的供水風險，龔部長指出，經濟部推動「新治水、新供水、降漏水」政策，從上游水源開發、中游供水調度到下游用水管理，全面強化供水系統韌性。去年每日可穩定增加供水 26.37 萬噸；展望今年，將持續擴大水庫清淤量，完成多項跨區及備援調度工程，提升伏流水與再生水產能，並持續增加水庫清淤量、降低漏水率，目標每日增供水量達 57 萬噸，以更有效因應氣候變遷衝擊，確保民生、產業及科技發展用水穩定，打造更具韌性的供水環境。

最後則是「深化投資與國際經貿合作」，龔明鑫表示，去年上任以後，就與巴拉圭等友盟國家召開部長級會議，亦前往美國召開台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），後續將規劃透過工作小組持續推動。部長也赴歐盟貿易總署進行對話，並赴訪捷克、波蘭等國，去年12月在波蘭見證雙方，簽署台波最大無人機產業聯盟MOU。另藉由與拉美邦交國如巴拉圭之經濟合作，加強台美在第三國之合作。

經濟部持續推動產業供應鏈合作，將與電電公會討論在波蘭打造科技園區；新南向國家方面，未來將在菲律賓推動工業園區。經濟部也規劃，今年在美國、日本、波蘭、菲律賓舉辦台灣形象展，因運用韌性特別預算，會展補助經費將大幅增加，將擇定國際重要展覽設置「旗艦型台灣館」，結合台灣整體形象，統一整體裝潢設計，強化我商整體海外拓銷能量。

有關媒體關心，台積電在日本設3奈米廠，憂心台灣半導體技術外銷美國、日本，恐加速國內產業空洞化部分，龔部長指出，台灣半導體不會空洞化，台灣的投資沒有減少，目前是顧客(包含輝達)追著台積電跑，只要有機會就會投資台灣，後續產能也非常可觀。

他也說，台積電對外投資，主要是因應當地客戶與需求，但最先進的技術、最大的產能，甚至是最賺錢的，一定會在台灣，先進製程在海外比例與台灣相較，「相對很少」。

另，面對關稅及國際經貿變局挑戰，台灣不是被動承受衝擊，而是主動化危機為轉機；龔部長總結說明，去年雖然挑戰很多，但是結果卻是豐滿的，期許今年透過大家不斷的努力，保持競爭力與韌性，並成為全球信賴的經貿夥伴，打造台灣成為「經濟日不落國」。

