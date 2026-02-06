台灣經濟表現太狂！瑞銀再度上修今年GDP高於市場共識，AI榮枯仍是關鍵變數

台灣近年經濟表現亮眼，即便比較基期已高，GDP增速仍然更上一層樓，成為亞洲最強經濟體。瑞銀再度將台灣今年經濟成長率預測上修至6.9%，遠高於目前市場共識的4%。

根據最新統計顯示，台灣2025年第四季經濟成長12.7%，高於市場原先預期的8.8%，順勢推升全年經濟成長率達8.6%。即便近期各界已經多次上修成長展望，實際表現仍然「高出一截」，延續近幾季成長表現優於市場預期的態勢。

台灣冠居亞洲經濟體

瑞銀指出，過往經濟飛速成長，多半發生在前一年景氣衰退之後，例如2010年經濟成長10.3%，是接續2009年全球金融危機後的反彈；但2025年的亮眼表現，卻是在2024年已具強勁基礎之上再創新高，顯示成長動能並非單純復甦，而是進入擴張階段。

廣告 廣告

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William Deng）表示，即使台灣人均GDP已屬高位，去年仍然成功超越越南，成為亞洲成長最強的經濟體，「甚至可能是我們覆蓋範圍內全球最亮眼的經濟表現之一。」

資料來源：UBS

科技產品出口一枝獨秀

細看成長來源，外需仍是推動台灣經濟擴張的核心動能。以往台灣出口成長約有一半來自科技產品，但到了2025年，科技產品對出口成長的貢獻已經暴增至97%，其中67%直接來自自動資料處理設備（ADP）與相關零組件，凸顯台灣在AI供應鏈中的關鍵地位，同時反應出口動能正快速集中於AI與高科技產業，結構出現明顯轉折。

依需求面推估，AI相關需求約貢獻全年經濟成長5.7個百分點，相當於占總成長的66%，這還未完整納入產業外溢與間接效應，但已清楚顯示，2025年這波經濟加速，幾乎可視為一場「AI驅動型成長」。

成長動能開始擴散 投資、消費同步回溫

值得注意的是，台灣經濟成長的基礎正逐漸擴散，近期非科技產品出口在整體出口成長中的占比略有提高，顯示傳統產業需求開始回溫。

內需方面，固定資本形成在2025年第四季轉為季增，終止連續三季萎縮，反映企業投資意願回升；民間消費也在連續數季溫和成長後，首次出現明顯彈升，部分受惠於政府的普發現金政策。

資料來源：UBS

瑞銀再度上修GDP預測

在2025年第四季數據出爐前，瑞銀已在1月16日將今年經濟成長預測上修至4.5%，反映台美貿易協議、科技循環回升與成長基礎擴散等利多。如今，隨著2025年底數據帶來正面驚喜，更為2026年經濟擴張提供了更強勁的起點與動能。

「最新數據印證了我們先前對於成長將持續並更為廣泛的判斷。」瑞銀指出，1月PMI新訂單指數持續改善，顯示企業景氣循環正邁向更強勁、更多元的擴張階段；消費者信心指數也在連續三季停滯後回升。科技產業續強、股市財富效果發酵，加上貿易協議降低外部不確定性，有望進一步推升消費與投資動能。

瑞銀分析，在科技產業支撐、股市財富效果，以及貿易協議降低不確定性等因素帶動下，名目GDP成長動能增強，有望在未來數月進一步推動消費復甦。科技產業持續走強、需求基礎擴大，以及不確定性下降，也將在此創新循環階段進一步鼓勵企業資本支出投資。

央行缺乏升息、降息理由

儘管經濟成長動能強勁，瑞銀仍然認為央行今年升息機率不高，首先是消費者物價指數（CPI）逐步降溫，並且穩定低於2%。其次，在經濟高度成長的同時，整體放款成長卻顯著放緩，加上非科技產業仍處於復甦初期，而非過熱階段。

因此，瑞銀認為央行短期內缺乏升息動機，降息的可能性同樣不高，更可能保留本輪循環中的首次降息作為因應重大突發衝擊與市場波動的政策工具。

AI續熱或急凍 成為未來關鍵變數

展望未來，AI產業走勢將是台灣經濟最關鍵的變數。瑞銀先前曾經提出AI繁榮情境，假設生產力於2026年開始顯著提升，並於2027年使經濟成長率提高整整1個百分點。考量台灣在核心AI硬體供應上的主導地位，在這個情境下，瑞銀原先預估台灣2026年經濟成長率達6.7%。

「此次將經濟成長率預測上修至6.9%，並不代表我們已正式納入該AI繁榮情境。」瑞銀強調，如果AI熱潮進一步爆發，未來2年經濟成長可能加速突破8.5%。反之，倘若AI成長主軸遭遇衝擊，將對台灣經濟形成顯著拖累。

不過，台灣公共債務水準明顯低於法定上限與多數國家，加上整體放款成長已處於下行趨勢，政府與主管機關仍具備透過財政刺激與信貸擴張穩定景氣的政策空間。

更多風傳媒報導

