台灣經濟超猛是虛胖？連他也坦言百姓無感 喊話財政部少查稅「下滑慘業」

人工智慧（AI）大爆發，台灣2025年經濟成長率預估將達到7.37%，台股年大漲5928點，漲幅達25.73%，經濟數據表現亮眼。但對此，民進黨立委王世堅今（7）日在立法院財政委員會後於臉書談及少子化、洗產地檢舉及傳統產業困境等議題，他指出，雖然台灣去年經濟成長率有7.37%，但許多民眾的感覺是「看得到吃不到」，加之關稅衝擊，政府及公股行庫應共同給予傳產支持與幫助。

王世堅在貼文中首先提到，他一直強調台灣最嚴峻的國安問題就是少子化，據2025年國際調查，全球227個國家與地區中，台灣的生育率竟是最後一名，平均每位女性只生0.87位小朋友，是其他國家的一半，甚至低於偏低的新加坡及日本。他指出，女性坐月子是生育的一環，產後傷口復原則是醫療，良好的產後照護能讓女性更順利的重回職場，也才可能有生第二、第三胎的計畫，財政部應為少子化問題多盡一份心力，為此，他建議，婦女產後在月子中心的支出，應要能被認列在醫療及生育費列舉扣除額。

財政部祭高額獎金 「洗產地」檢舉成效不彰

另外，為強化中國大陸及第三地出口貨品違規轉運，藉假冒「台灣製造」後轉運至美國，財政部已在2025年9月強化檢舉作為，主動檢舉疑涉洗產地行為，並提供具體事證，可依法提撥財務罰鍰淨額20%作為獎金，每案最高金額可領到480萬元。但對此，王世堅點出，預防「洗產地」雖已有精進措施，但並未有明顯成效，在檢舉獎金提高的情況下，2025年的檢舉件數竟然是零，他認為，這是檢舉門檻太高的緣故，因必須提供被檢舉人的身分證字號、護照號碼，甚至是公司的統一編號 ，但民眾並不是情報員，建議簡化程序，只要具體指出是哪家公司，剩下的交由政府去查核，不要讓門檻擋住了民眾參與的美意及熱心。

另外，台美關稅談判結果至今尚未出爐，關稅衝擊仍有待觀察，王世堅提到，雖台灣經濟成長率達到7.37%，人均GDP更來到4萬美元，但百姓的感受是「看得到吃不到」，當資通、高科技產業表現亮眼時，機械、金屬、化學、食品等傳統產業卻正在下滑。為此，他要求財政部，對於表現良好的傳產公司減少不必要的查稅騷擾；也呼籲公銀行庫，對受國際關稅打擊、遇到困難的業者絕不能「雨天收傘」，必須在資金與貸款上給予優惠與補助，陪大家度過難關，讓經濟的果實能夠擴大到更多的產業。

