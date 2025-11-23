台灣經濟超車日韓 總統：拚明年GDP4萬美金

台灣經濟成長表現亮眼，總統賴清德昨（22）日在不公開演講活動中透露，台灣目前人均GDP已達3萬8000多美元，超越日本與韓國的3萬6000至3萬7000美元，並有望在明年突破4萬美元大關。這項成就比原訂2030年的目標提前數年達成，主要歸功於AI產業帶動的強勁出口需求。然而，儘管經濟數據亮眼，民眾對此感受不一，有近7成員工薪資仍低於4萬7000元，顯示經濟成長與薪資分配仍存在落差。

（圖／TVBS）

賴清德在演講中表示，台灣目前經濟表現不僅超越日韓，更對明年GDP突破4萬美元充滿信心。他強調：「我們大家拚拚看，明年國民平均所得4萬美元，我們原本目標是在2030年，很有可能明年就超過。」賴清德同時指出，經濟豐收應讓全民共同感受，特別要關心照顧弱勢者，第一項措施就是加薪減稅，讓許多人不必繳稅。

亞太商工總會執行長邱達生分析認為，明年台灣GDP確實有機會突破4萬美元大關。邱達生表示，如果AI強勁需求能持續，經濟成長將有效拉抬人均GDP，目前台灣出口年增率已超過30%，這是非常罕見的情況。

然而，對多數台灣民眾而言，GDP大幅成長似乎難以感受。主計總處最新數據顯示，有接近7成員工薪資低於4萬7000元，反映出經濟成長與實際薪資之間存在落差。有民眾表示，高收入族群拉高了平均數，應該參考社會薪資中位數才能真實反映情況。另有民眾認為實際情況與理想有所差距。

台灣亮麗的經濟指標背後，薪資結構持續呈現兩極化現象，顯示經濟成長的果實分配仍有待改善。即使GDP數據創新高，如何讓更多民眾實質受益，仍是政府面臨的重要課題。

