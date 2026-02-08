台灣經濟轉型做對了什麼？郭岱君曝「改革靈魂人物」是他：台灣工業之父

受惠於出口強勁，去年第四季經濟成長率12.68％，寫下38年來最高紀錄，全年經濟成長8.63％也創下近15年最高，經濟表現亮眼。在經濟發展的過程當中，到底我們做對了什麼？對此，美國史丹佛大學胡佛研究院研究員郭岱君，在由主持人路怡珍主持的風傳媒節目《下班經濟學》分析戰後至今，經濟革命與轉型如何實現。

郭岱君表示，1949年底國民政府來到台灣的時候，台灣是一個非常典型的計畫經濟，當時台灣的產業有76.3%都是公營事業，屬於中央政府、省政府還有國民黨。但政府遷台之後，用了10年的時間，成功從計畫經濟轉為市場經濟，這在全球經濟發展上絕無僅有，轉型在短時間內，且並未發生經濟、社會動盪。這段成功的經濟轉型，奠定後來經濟的發展。

郭岱君說道，國民政府原先就是計畫經濟，因為三民主義當中的民生主義，最基本的原則就是節制私人資本，發達國家資本。台灣省行政長官陳儀就任後，在台灣實施典型嚴格的計畫經濟，甚至可以說是管制經濟，全部由政府管制。而1949年中央政府遷台後，接手的也是這樣的典型計畫經濟。

郭岱君指出，台灣在經濟學上是一個非常特別的例子。在1960年到1980年的台灣經濟發展非常快，被稱作台灣奇蹟，吸引全球許多經濟學家進行研究，東南亞、東北亞、中南美洲甚至非洲均派員赴台。但沒有任何1個國家能夠成功複製台灣的經驗，因為有些是台灣特有的條件。

郭岱君續指，政府遷台後是典型的計畫經濟，當時台灣經濟非常困難，台灣銀行連50萬美元的外匯都發不出來，與此同時，也完全沒有外貿。而當時行政院長陳誠是台灣生產事業管理委員會的主委；副主委是經濟部部長、有台灣工業之父之稱的尹仲容，他才是委員會實際操盤手。

郭岱君表示，尹仲容在抗戰期間，是我國駐美的對外採購組長，在紐約、華盛頓住了6年，他熟悉經濟、了解國外情況並認識很多美元方面官員。來到台灣後，尹仲容便主導台灣經濟規劃，並大膽地提出了市場經濟以推動社會發展；後來尹仲容更把進口替代改為出口導向。

郭岱君指出，但在出口導向轉型期間發生很多問題，因為我們沒有外貿而且沒有人才；更重要的是，當時兌美元匯率超過9種，沒有人知道台幣真正價值為何。因此首先必須外匯改革，但這是巨大的挑戰，因此政府內許多人表態反對，但尹仲容提出要進行大改革。在當時產生非常大且激烈的辯論，這些部長經常公開在《中央日報》、《台灣新生報》等報辯論。

郭岱君續指，後來前總統蔣中正認為中央官員每天公開辯論不像話，要求閉門討論是否走向出口導向，因而開始小組討論，當時外匯貿易研究小組核心成員僅有5人，極機密。根據官員回憶錄以及政府檔案，討論非常激烈「那都是拍桌子罵的，罵來罵去。」尹仲容是5人中唯一主張出口導向的人，可是最後副總統陳誠決定採納他的提議。

郭岱君表示，因此在1958年3月18日通過決議後，隔日便決定做貿易改革，將對美元匯率從1：36改為1：40，對比現在央行都是以0.25的幅度調整，當時的官員顯得非常大膽；最後，更重要的是政府改變自身角色，從保護自身產業改為鼓勵產業外銷，實行許多優惠政策如減稅、免稅等。

郭岱君指出，台灣經濟轉型追根究柢從1949年土地改革開始，也就是三七五減租、公地放領以及耕者有其田等政策。當時土地在幾個大地主手中，財政部長嚴家淦與台灣省政府財政廳廳長任顯群，決議將4大公營企業（台灣水泥公司、台灣紙業公司、台灣農林公司、台灣工礦公司）股票與地主換地；同時發行土地債卷讓地主購買。

郭岱君續指，但當時誰知道什麼是股票？什麼是債卷？沒有人知道，因此這項政策說起來容易但實行非常難，所有地主都反對，認為自家土地遭到國民政府剝削。因此，早期台灣獨立運動便是因為此事而發跡。

郭岱君說，但這項政策改變了整個產業結構，並且把產業的動力打出來。許多農村人口拿到股票以後，轉向工商業領域之中，形成人口動力，帶動工商業。郭岱君認為，早期政府改革的決心做得很好，而且因為土地改革成功，經濟才會成功從農業發展成工業和商業，後進一步發展成科技。



