台灣經濟15年來最好！過半勞工「無感」怎麼辦？

台股突破3萬點、台積電股價漲破1,700元，台灣經濟數據表現亮眼，但為何多數人無感？台灣產業正面臨「K型經濟」挑戰，學者分析除市場自然發展外，政策引導也加劇兩極化的現象，其中，傳產轉型失敗與台灣「中小企業」的特色有關，建議可由此切入改善。

半張台積電股票85萬 比全台平均薪資還高

今(2026)年1月5日台灣股市大盤首度突破3萬大關，然而當天整體漲幅有超過89%來自台積電一家公司，反觀其他上市櫃公司合計有1,398家股價下跌，形成強烈對比。事實上，近期台灣股市交易主要由半導體、電子零組件、資通訊這3個產業帶動，總體經濟走向「K型分化」的兩極局面。

除了股票市場，產業兩極化也反映在薪資差異上。根據《天下雜誌》統計，全台勞工中「泛科技產業」僅佔2成、「製造業」約22%、「服務業」則高達58%；但是主計總處資料顯示，「電腦程式相關服務業」每月經常性薪資與「餐飲業」相差約新台幣3.8萬元。此外，台灣2024年薪資平均數73.2萬元、中位數54.6萬元，兩者差距近20萬元，這些數據再再顯示薪資結構兩極化現象。



台灣產業兩極化也進一步導致薪資兩極化的現象。(饒辰書 繪製)

在兩極化發展下，即便台積電股價衝破1,700元新高，台灣2025年經濟成長率達7.37%、創近15年來最佳表現，且台灣人均所得更已超越日本、將超越韓國；但對多數民眾而言，亮麗的經濟成績單與實際體感之間卻有落差。

中華經濟研究院助研究員賴偉文觀察，台灣當前呈現資本報酬遠大於勞動報酬的現象，將進一步加劇貧富差距，是必須重視的議題。中研院經濟所合聘研究員林常青也曾示警，產業兩極化不容忽視，產業發展不均雖不會立即影響GDP，但會改變經濟及社會穩定性。

產業為何兩極？專家：自然成形加上政策加劇

賴偉文分析，台灣產業兩極化現象越來越明顯，第一個原因是「自然形成」，附加價值高的高科技產業的利潤與資金集中度自然比傳統產業來得好；此外，「政策方向」則會加劇K型化發展，例如設立「科學園區」有助高科技產業取得土地、資金、技術等生產要素。他觀察，產業往兩極化發展全世界皆然。

台北大學經濟系兼任助理教授劉名寰則將兩極化分為「出口產業」與「內需消費產業」兩大塊分析。出口方面，他說：『(原音)這兩年只有搭上AI熱潮的都還蠻不錯，但是像所謂的傳產，不管是鋼鐵、基本金屬，或者是我們一般講的民生化工等等，這些都不是非常理想。』他評估，美國關稅對傳產的影響「不是這麼大」，反而是「中國產能過剩」帶來更嚴峻挑戰。

另外在內需消費產業方面，他表示低薪問題主要存在於「金融保險、專業服務業」之外的服務業，主因是台灣內需市場只有2千多萬人口，相較科技或外銷產業面向國際間上億人口的市場，這些服務業的營收表現相對弱勢，加上同質性高、競爭激烈、門檻較低等特徵，薪資水準自然不理想。劉名寰說：『(原音)如果你的公司的產品服務是國際標的，基本上很容易賺到比較多的錢，相較於內需產業。所以過去這幾年不管是反映在股票市場上面，所謂科技股的漲幅很明顯，它背後反映的就是它基本面很好；反過來講，面對中國產能過剩競爭的傳統產業或是內需產業，他的薪資成長就漲不太動。』

「政策引導」創造紡織到AI的經濟奇蹟

「政策引導」也是台灣產業走向兩極化的一大關鍵。回顧台灣經濟發展歷程，1950年代初期台灣採取「進口替代」策略，也就是自己從事成衣紡織等輕工業來取代從國外購買的需求；接著在1960年代走向「出口擴張」，開始將產品外銷到美國及歐洲市場，劉名寰強調「當時還是冷戰時期，中國龐大的勞動力還沒加入市場競爭」形成所謂「亞洲四小龍」。

直到1978年中國所謂改革開放、吸引許多台商西進，台灣在「戒急用忍」的政策引導下，劉名寰認為，台灣企業「沒有放棄發展製造業和精進效率，持續深耕就很容易搭上新的機會」，他說：『(原音)台灣90年代搭上的熱潮是「Wintel架構」，就是Mircosoft加Intel，然後2007、2008(年)的時候我們又很幸運搭上iPhone第一代之後開始轉做手機，然後2022年OpenAI出來、2023年NVIDIA出來，我們又搭上了高階伺服器還有半導體晶片。』

傳產轉型失敗 學者分析「中小企業」是原因之一

台灣傳統產業轉型失敗，賴偉文認為主要是中小企業拿到政府補助之後只是「活下去就好」，但缺乏能力或方向「調整商業模式或創造品牌效應」進行轉型。劉名寰也指出，台灣約168萬個中小企業、平均一家公司只有5個人，如果要進攻國際市場或達到規模經濟，不論財務或人才方面都相當有限。

過去面對經濟事件，台灣紓困或輔導政策大多偏向雨露均霑，希望普遍性地減少產業損傷；然而學者們呼籲，中小企業雖曾是台灣經濟奇蹟的重要支柱，但面對當前挑戰，有必要重新思考中小企業模式的定位甚至存續。

賴偉文評估能成功轉型的傳產不多，可能集中在醫療、綠能等高精密領域，於是他認為應以「穩定就業」看待傳產，他說：『(原音)政策推動不應該只是為了讓整個台灣的經濟發展，我個人認為這些傳產或者低附加價值它更重要的定位是它要去穩定就業，所以在穩定就業這個層次我們不能去否定這一些傳產存在的價值。』

劉名寰則主張「救急不救窮」的減法哲學，也就是將資源投注在「極具發展潛力但面臨短暫困難」的產業或企業，否則即便表面上能減緩對產業的衝擊，卻會讓缺乏前景或難以因應國際市場挑戰的企業「無法釋放人力資源到市場上，促進產業轉型」。

除提供資金外，政府亦能設計入場輔導或方向引導的政策，賴偉文說：『(原音)要讓低附加價值的傳產或低報酬的服務業能夠往上一步的話，那你(政府)就要去思考說我要帶你走什麼方向？我是不是要創新一些新的商業模式使得我的附加價值提高？第二個，能不能去創造他的品牌，才是未來轉型的方向，而不是一昧的把資源灌進去。政府要做的是帶它的方向，不是說這個品牌由政府來創造，(而是)告訴你公司的利基在哪裡，然後可以往什麼方向去做。』

改善K型經濟 「擴大內需、走向國際」是關鍵

劉名寰認為台灣雖然走向兩極化，卻不一定只有科技業等出口產業受惠，因為俗話說「製造業創造財富，服務業分配財富」，人民有錢之後便會開始重視生活品質，進一步投入並帶動內需產業發展，像是近年「演唱會經濟學」就是一個例子。

面對內需產業發展不如預期，劉名寰解釋，近年台灣民眾傾向「國外旅遊」就是內需產業感受不到經濟成長的一大原因。他建議台灣要擴大內需並將市場擴及國際，比如升級硬體的同時也要強化「體驗經濟」，與日、韓等國競爭，吸引更多國際觀光客，也讓台灣民眾願意留在國內消費。

賴偉文也建議，文化藝術等產業的價值不在經濟而是社會層面，因此政策上應針對產業的不同定位提出相應策略。舉例來說，近年文化部透過「文化幣」鼓勵民眾培養文化消費，同時協助藝文及出版產業振興，其實就營造出龐大且正向的社會利益。

