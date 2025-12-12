台灣綠能走向非洲！聯合再生能源支持「愛女孩」
太陽能技術助非洲烏干達 打造永續教育基地
【記者 高鐿玲／台北 報導】聯合再生能源股份有限公司（URECO） 宣布攜手 愛女孩國際關懷協會（Love Binti International） 推動「烏干達婦女賦能與永續社區整合計畫」，將以 350 片高效能太陽能板，為烏干達 Mukono 地區的 30 所小學建立基礎電力與照明系統，推動台灣再生能源技術在非洲落地應用，成為能源外交與教育永續的雙重示範。
技術導入非洲，從教育出發的能源轉型
本計畫由聯合再生能源提供 350 片太陽能模組與系統整合技術支援，結合愛女孩協會多年在烏干達的在地執行經驗，不僅補足偏鄉電力不足的問題，更協助學校建立自足能源系統，達成「從用電到發電」的社區轉型。
「能源轉型不能只停留在工業或城市層面，最需要電力的地方，往往是教育現場。」聯合再生能源執行長張為策表示，此次合作展現台灣企業如何以技術實踐永續責任，讓綠能不僅供電，更能「供知識、供機會」，成為發展中國家永續成長的關鍵基礎。
綠能合作：企業 × NGO × 在地社區
愛女孩協會自 2015 年起深耕東非地區，推動水井修復、生態廁所建置、婦女裁縫訓練與布衛生棉製作等專案，為婦女與孩童打造安全的生活與教育環境。此次聯合再生能源的技術導入，將使當地學校能長期穩定運作，同時帶動維修、培訓與本地就業鏈，形成「教育 × 能源 × 經濟」的永續共生模式。
愛女孩協會創辦人楊怡庭指出：「台灣的太陽能技術讓我們不只在非洲看見光，也看見希望。這不只是硬體建設，而是一種知識與技術的轉移，讓當地人能夠真正掌握自己的能源命運。」
▲聯合再生能源捐贈 350 片高效能太陽能板至為烏干達，協助愛女孩建立基礎電力與照明系統。
群眾參與穩固基礎建設 共創光能未來
為了讓這批來自台灣的高效能光電模組能發揮最大效益，愛女孩國際關懷協會的勸募活動「Mukono 太陽能建置計畫」於群眾募資平台「挖貝 WaBay」正式啟動。此計畫旨在募集資金修繕當地年久失修的校舍與強化屋頂結構，為太陽能系統打造穩固的運作基礎，確保綠能設備在當地的氣候挑戰下仍能長久穩定供電。
聯合再生能源也強調，此次合作不僅是企業社會責任（CSR）的具體實踐，更視為台灣再生能源技術輸出的實驗基地。也誠摯邀請社會大眾共同響應，支持愛女孩這項結合「綠能技術」與「社會價值」的國際典範計畫，讓台灣的綠色影響力在非洲大陸深耕發芽。
點此參與：支持 Mukono 太陽能建置計畫，點亮非洲學童未來（照片記者高鐿玲翻攝）
