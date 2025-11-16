台灣綠電市場10度有3度來自它！綠能集體下殺，它卻獨霸
CNEWS匯流新聞網財經中心／台北報導
今年綠能族群的走勢可說是整體低迷，許多個股不只是回檔，而是一路下殺再下殺。市場情緒對綠能股明顯轉弱，在這樣的背景下，「為什麼雲豹能源（6869）反而討論度升高？」這個問題更值得深入去了解。如果股民把再生能源族群當成一般題材股，自然會看不懂為什麼資金開始重新聚焦雲豹能源。真正的關鍵不是財報亮不亮眼，而是它旗下的天能綠電（7842），於 2024年起在潔淨能源的市場地位已經開始嶄露頭角了。
根據市場資料，天能綠電2024年的綠電交易量在台灣售電市場中占比逼近三成。這代表什麼？代表台灣企業買綠電，10度裡就有3度是來自天能，這已經站上國內綠電供應鏈的關鍵核心。以護國神山台積電為例，綠電需求不下百億度，綠電來源若不是雲豹能源子公司天能綠電，那誰有能力穩定供給？
而天能的市場角色不只是「市占高」，而是「客戶質量與長約結構」都已經累積到一定規模。從過去公開資訊來看，天能已與超過50家企業客戶簽訂綠電服務，累計簽約量達160億度，合約總值高達880億元，其中9成以上是10 年以上的長期合約。換句話說，天能長約現金流的深度與廣度已經是全台少數能與大型科技供應鏈對上規格的民營售電業者。這讓許多投資機構紛紛地反推精準算出天能目前的年度營業規模，預期今年結束可簽約累積達200億度，推估合約金額破1000億元。
以近3成市占回推，市場普遍推估在台外資大廠甚至台灣用電大戶 為求Re100 幾乎都有機會成為天能用戶。天能今年新簽約的綠電銷售總量大概落在 140億度左右。以企業採購綠電的長約價格換算，合約金額上看700億元。這個評估並非喊爽，而是直接從市占、需求端、長約單價逐步推導出來的合理範圍，與既有160億度、880億元的累計合約體量更是相互呼應。
AI 驅動全球能源翻倍的需求
ET潔淨能源ETF(00899-TW)基金經理人洪慧珊分析：AI驅動的龐大電力需求已是確的長線趨勢，預估未來數年全球電力需求將翻倍成長，為潔淨能源產業打開了前所未有的市場空間，在經歷前期的逆風期，相關的股價正開始反映由AI引發的爆炸性能源需求。
根據統計資料數據中心與半導體廠區的用電量急速攀升，科技大廠的綠電需求呈現跳躍式成長，這些企業幾乎都是再生能源RE100的成員 : Apple、Google、Meta、 Dell、HP… 台灣成員有: 台積電、 鴻海、緯創、廣達、華碩、台達電、研華、仁寶等，天能綠電（7842）正好站在這波需求浪潮的核心，有市占、有合約(9成為十年以上長約)，創造的成長曲線正是整體綠能產業的領頭羊。這就是在綠能股集體低迷的環境下，母公司雲豹能源（6869）在投資市場上卻反而轉強。
因為它的本質已經不只是「綠能題材」，而是：綠電剛需 × 高市占 × 長約現金流 → 被市場重新評價的成長型收益股。短線受整體族群受森崴情緒干擾，但如果把時間拉到中期，聰明的投資人會發此刻正是投資產業第一名的「 潔淨能源高股息元年 」。
