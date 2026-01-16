台灣網友求助國台辦臉書尋親？陸委會：中方斷絕正常管道

陸委會發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦設立臉書帳號後，國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，已收到近10位台灣網友留言希望尋找大陸親人，在多方努力下已幫其中一名網友找到親人，正安排回鄉祭祖事宜。陸委會發言人梁文傑今天說，其實本來應該正常方式是海基會、海協會互相協尋幫忙，但現在中方自己斷掉。

梁文傑在例行記者會指出，「我不太明白，國台辦講的案例到底是什麼？」因為這種事情，好像三、四十年前常有，但現在都已經過了三、四十年了，不太清楚他們具體講的案例。其實本來應該正常的方式是，海基會、海協會互相協尋幫忙，但是現在中方自己斷掉，我們還是覺得很遺憾。

此外，有媒體問及，賴總統自2024年5月上任迄今，1年8個月換了3個海基會董事長，政府對於海基會董事長的任務定位及期待？梁文傑回應，海基會從設立以來，歷任董事長都有很豐富的政治經濟歷練，尤其現在兩岸關係較緊繃狀況下，所有來海基會任職，或是來陸委會任職的都一樣，「我們都不是來做官，都是來面對問題、解決問題的」。

