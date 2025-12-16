台灣網紅也要加入短劇拍攝？樂娛影視爆出合作計畫

記者 陳聖偉 / 報導

短劇市場持續升溫，最新行業數據顯示，2025 年全球短劇／微短劇市場收入已突破 535 億美元，中國市場微短劇產值接近 人民幣 900 億元，較前一年大幅增長。短劇用戶規模與日活持續攀升，平均每日使用時間顯著上升，顯示短劇正快速從小眾內容轉向全球娛樂主流。

樂娛影視發佈會。圖源/樂娛影視LeYuShortsTV

在競爭激烈的亞洲市場中，由 香港樂天影視娛樂有限公司 打造的 樂娛影視（LeYu Shorts TV），憑藉創新商業模式與高用戶黏著度，逐漸在短劇生態中突圍而出。

平台概覽：短劇 × 推廣 × 回饋三軸並行

與傳統短劇平台不同，樂娛影視打造「用戶 x 平台 x 廣告商 x 片商」四方互動生態。透過會員與任務機制，吸引用戶參與推廣，流量提升吸引廣告商，片商作品也獲得更多曝光。分析師指出，這種「流量帶動回饋 → 回饋反哺內容」的閉環模式，在短劇平台中較為少見且具潛力。

打破傳統：人人都能參與回饋

以往許多影視與短劇平台，銷量與收益幾乎由平台獨享，用戶只能被動觀看。樂娛影視打破這種模式，推出短劇加盟與推廣機制，讓平民以小額資金參與短劇銷量回饋。每筆銷量都可能帶來分潤，讓普通用戶也成為短劇生態的受益方，真正實現「人人皆資方」。

創新模式：人人都能加入的短劇加盟計畫

製作短劇拍攝現場。圖源/樂娛影視LeYuShortsTV

短劇加盟計畫讓用戶免費觀看熱門短劇，同時參與推廣並獲取回饋。透過分享、推廣及任務，用戶成為內容傳播的一部分，流量越高，作品價值越大，平台與用戶皆能受益。

造夢計畫：短劇明星夢也能實現

樂娛影視宣布未來將開放「短劇明星徵選計畫」，鼓勵民眾直接參與短劇演出。無論素人或影視愛好者，都有機會踏上螢幕，實現明星夢。未來也會規劃邀請台灣知名網紅、YouTuber 及其他網路知名人士來合作拍攝短劇。平台提供舞台，結合推廣回饋，讓參與者在追夢過程中同時獲得回饋。

專家觀點與用戶聲音

行業分析師李先生表示：「樂娛影視讓觀眾從被動『看劇者』轉為積極『參與者』，對短劇市場具有指標性意義。」用戶也分享：「分享也能獲得回饋，覺得自己是生態的一部分，而不只是使用者。」這樣的回饋制度提升了參與感，也加深平台與用戶的信任。

全球市場潛力：短劇成為新娛樂主流

短劇市場快速擴張，全球年產值已超越電影產業，短劇不再是小眾內容，而是具強大商業想像的主流形式。以香港為據點，樂娛影視強化亞洲佈局，並計畫向全球市場進軍，結合會員制度、短劇加盟機制與推廣策略，打造國際競爭力。

展望未來：全民皆資方 × 明星夢，共創短劇新生態

專家認為，樂娛影視的模式可能成為短劇產業下一個轉折點。平台將持續推出高品質作品，擴大用戶參與與回饋制度，並透過明星徵選計畫，打造人人可加入、人人可受益、人人能追夢的短劇新生態。在娛樂模式快速變革的時代，樂娛影視正引領一條前所未有的道路：讓每位喜愛短劇的人，都能成為推手、參與者、受益方與明星。

樂娛影視LeYuShortsTV官網

https://www.leyushortstv.com