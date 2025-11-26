台灣網紅吃「霸王餐」被捕 欠「百萬」房租後果慘了…

國際中心／李筱舲報導



現年34歲、居住在美國紐約布魯克林的台籍鍾姓網紅（以下簡稱鍾女），因多次到紐約高級餐廳用餐後拒付帳單，甚至被指試圖以肉體作為「替代付款方式」，在美國涉及多起「消費逃費」等刑事指控。上週，她再度因霸王餐遭警方逮捕，目前被收押在監獄。案發後，鍾女所租住的肯特大道的高檔公寓也傳出將驅逐她；警方調查後更發現，她的學生簽證早已過期。接下來，鍾女將被送往移民拘留中心，啟動遣返程序。





台灣網紅上高級餐廳吃「霸王餐」遭捕 再爆欠「百萬」房租！遭法官驅離

現年34歲、居住在美國紐約的台籍鍾姓網紅，上週再次因「吃霸王餐」拒付餐費遭警方拘捕，目前被收押在萊克斯島監獄。（圖／翻攝自當事人IG）

據《紐約郵報》報導，鍾女自2025年10月起，在紐約知名餐廳犯下多次「吃霸王餐」行為，面臨多起「theft of services」（消費逃費）等刑事罪名。上週，她再次因拒付餐費遭警方拘捕，目前被收押在萊克斯島監獄（Rikers Island），需繳納4500美元（約新台幣14萬元）才可獲釋。報導指出，她居住在肯特大道的豪華套房，每月租金3350美元（約新台幣10.5萬元），自8月租約到期，她未續約也未繳租金，目前積欠房租已超過4萬美元（約新台幣126萬元）。根據法庭文件，由於長期欠租，法官已下令鍾女需在12月1日前搬離。

台灣網紅上高級餐廳吃「霸王餐」遭捕 再爆欠「百萬」房租！遭法官驅離

外媒指出，鍾女所積欠的房租已超過4萬美元，經調查，更發現她的學生簽證早已過期。據程序，鍾女可能因逾期居留，被遣返回台。（圖／翻攝自當事人IG）

由於鍾女的學生簽證早已失效，加上川普政府加強打擊非法移民與逾期居留者，據《紐約郵報》報導，鍾女在今（26）日出庭後，可能立即被移民官帶往美國移民及海關執法局（ICE）接受聽證，之後將被送往移民拘留中心。依據程序，她因逾期居留極可能被驅逐出境，並遣返回台灣。

