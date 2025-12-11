台灣網紅日本飯店內「電鍋煮火鍋」遭炎上！網怒：又是小紅書

台灣一名網紅在日本飯店煮火鍋遭炎上。圖／翻攝自Threads

「好險有帶小鍋子來日本」台灣一名擁有10萬粉絲女網紅近日到日本旅遊，不過她在社群分享畫面，寫著「泡完溫泉來上一鍋」，見其將日本買的玉米、高麗菜、黑毛和牛等食材全部丟進電鍋燉煮；貼文曝光立刻引發網友不滿。

該名網紅在社群分享日本旅遊點滴，其中她拍下飯店燉煮火鍋畫面，表示「好險有帶小鍋子來日本」，稱「泡完溫泉來上一鍋」同時提及「巨蟹無誤」，貼文曝光引起網友關注，隨即刪文。

台灣一名網紅在日本飯店煮火鍋遭炎上。圖／翻攝自Threads

一派網友見狀表示，「就是想省錢啊，最好被列為飯店黑名單」、「還在那邊給我提星座，干星座屁事」，質疑「是不是又是看小紅書才學到的」，網友指出，先前才在中國社群平台「小紅書」看到網友推薦「日本必帶小物」，當中就有多則貼文推薦「110V電煮鍋」，如今台灣網紅也做出同樣行為，痛批「一個人均GDP高於中國的地方居然要逆向沉淪學著人家如何生活」，直言「禁掉小紅書1年看智力有沒有得救」。

廣告 廣告

另一派網友質疑，「租屋處沒廚房也是用這種插電小鍋速速弄泡麵啊」，不解該名網紅行為為何遭到台灣、日本網友炎上，一名網友則點出，首先味道難以散去之外，也容易觸發煙霧感應器及火警提示，且電壓也有風險。

網友批帶小電鍋至飯店煮火鍋行為「又是看小紅書才學到的」。圖／翻攝自Threads

不過也有網友指出，事實上疫情前，台灣曾流行「空姐鍋」，其因空姐到外站值勤落地後，若不想吃當地食物，就可以自行煮泡麵、粥品等，當時相關產品推出還一度成為熱賣商品；如今類似行為引起撻伐，一名飯店工作者呼籲應遵守飯店規範，或是事先詢問行為是否可行。



回到原文

更多鏡報報導

外星人與人類繁衍後代？他稱川普早知情：若公開證實將成最具影響力領導人

她慘被潑熱水毀容！韓國男稱：變醜就無法離開我

「打工人最想要！」佳能這廠停止營運 裁員補償金竟能讓員工回家養老