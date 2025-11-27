台灣網美可能被遣返！監獄感恩節牢飯菜色曝

▲一名到處在高檔餐廳吃霸王餐的台灣網紅Pei Chung被紐約警方逮捕，可能面臨被遣返命運。（圖／翻攝自IG）

[NOWnews今日新聞] 美國紐約布魯克林一名自稱來自台灣的網美Pei Chung，涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，甚至向店家提出「肉償」要求，近日遭到法官裁定收押在萊克斯島（Rikers Island）監獄。紐約媒體曝光了她在監獄內的菜色，同時，由於女子的溝通有困難，也將接受精神鑑定，還可能面臨被遣返的命運。

根據紐約郵報報導，Pei Chung除了霸王餐等案件之外，還涉及了疑似逾期居留的案件而被註記拘捕令，移民律師佐哈（Gadi Zohar）透露，鍾女出庭後，可能面臨美國移民與海關執法局（ICE）的拘留與遣返程序，移民官可能會直接在萊克斯島把她帶走，轉送移民拘留中心。

此外，移民局也正在調查來自台灣的女子的學生簽證是否逾期，鍾女原本持學生簽證，2019年來美國就讀布魯克林普瑞特藝術學院（Pratt Institute），簽證已過期，但她也在個人IG和Linkedin提到自己2023年以資深用戶體驗顧問身份在摩根大通工作8個月。

Pei Chung在霸王餐案件中被法官裁定以4500美元現金保釋金收押，在與律師溝通過程中，女子對於訴訟程序和法律過程並不瞭解，也難以與律師溝通，排定12月17日開庭接受針對心理與精神狀況評估的「730檢查」。

報導提到，過去一個月內，她至少有十次因吃霸王餐而被餐廳員工報警。受害餐廳員工來自 Francie、Lavender Lake、Motorino 和 Peter Luger 等熱門餐廳，他們都表示Pei Chung假扮美食網紅，身上穿戴名牌服飾。

根據餐廳老闆估計，Pei Chung在 11 月 11 日前往 Motorino 時所攜帶的LV與愛馬仕包款式，價值都超過 1 萬美元。她的 Instagram 還炫耀自己「99 磅（近45公斤）、沒整形」。

Pei Chung目前被關在萊克斯島，紐約郵報提到，監獄裡的感恩節餐僅提供烤火雞、「麵包餡」、糖漬山藥與小塊奶油，與她曾在社群上讚不絕口、帶著烤橡木與鐵的香氣的Peter Luger 牛排相比，可說天差地遠。

