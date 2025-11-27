台灣網美在紐約狂吃霸王餐想肉償 慘被關進萊克斯島！監獄菜單曝光
以在紐約高檔餐廳「吃霸王餐」聞名的台灣籍女子鍾佩怡（Pei Chung），連續數週拒付餐費遭多次逮捕，上週五再度因吃霸王餐被拘捕後，法官裁定收押，送往萊克斯島監獄。根據監獄最新菜單顯示，餐點包括口袋披薩、蒸高麗菜與冷桃子，與其先前所吃的高級餐點大相逕庭。
鍾佩怡自10月底起至少11次在布魯克林的高檔餐廳點餐後拒付帳單，從卡邦尼義大利麵到牛排、鵝肝都吃得理直氣壯。最新一次，她在墨西哥餐廳消費149美元（約新台幣4,600元）後拒付，被警方當場逮捕。她先前已有多次到案紀錄，甚至因未依規定出庭被追加拘捕令，但從未繳交累積至4500美元（約新台幣14萬）的保釋金，這次終於直接被收押。
是網美？還是專業吃霸王餐？
據店家透露，鍾佩怡常自備燈光、器材，把自己包裝成美食網紅，吃完後不是拒付，就是要求店家讓她以「宣傳文章」換餐點，甚至曾暗示以性交易換免費牛排，引發業者痛批。Peter Luger、Francie等餐廳負責人都直言「終於等到她被關」。
下一步「遣返」？
除了刑事指控，她也因疑似逾期居留被加註移民拘捕令。移民律師指出，她週三出庭後，移民官很可能直接在萊克斯島將她帶走，送往移民拘留中心。外界對她的簽證與工作身分仍毫無頭緒，LinkedIn上自稱的銀行設計師職務也未見任何佐證。
同時，她還在布魯克林高級公寓積欠4萬美元租金，法院命令她12月1日前搬離，但她極可能屆時仍在拘押中。
更多鏡週刊報導
香港大火／女受困起火宏昌閣23樓「成功獲救」 老公外出急致電：用濕毛巾摀嘴
哈利王子、梅根帶兒女下廚送暖！ 4歲莉莉貝「紅髮辮子頭」萌翻全場
試圖用衣服遮住身體！18歲女仍慘遭群體侵犯 未婚夫崩潰被迫全程目睹
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 15 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 1 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 4 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
嚇! 女駕駛下車沒熄火 搶匪趁隙躲後座劫財又劫車
中部中心／黃毓倫、羅宇翔、張家維 南投報導開車如果轉頭看到陌生人在後座，肯定會嚇到半死！南投草屯發生恐怖打劫案件，女子開車去超商，下車時粗心沒熄火，搶匪趁隙溜上車，還躲在後座，女子轉頭看到車上有人，驚嚇指數破表，歹徒順勢還爬到前乘客座搶錢，女子伺機開車到宮廟求救，結果可能太緊張，又沒熄火拔鑰匙，車子就被歹徒開走。警方獲報在農場逮到搶匪，當場搜出車鑰匙和毒品！受害女子開著白色轎車，來到超商前停車，車子沒熄火，人就下車了。女子想說才一下子，放心在超商操作機台，沒想到，一名男子上車囉～歹徒趁隙打開駕駛座車門潛入，但同時間這名女子也要上車了，歹徒來不及下車趕緊躲到後座。女子第一時間沒發現人影，開著開著才發現後座有人，當下快嚇死，而歹徒竟然也不慌張逃跑，直接從後座爬到前乘客座，搶走女子的皮夾搜刮現金。嫌犯從後座爬到前乘客座，搶走皮夾內４８００元。（圖／民視新聞）女子驚嚇之餘試圖保持冷靜，伺機開往宮廟下車求救，疑似太緊張，這回又沒熄火，就在她下車時，又給嫌犯製造機會，直接把車子開走。警方獲報，調畫面鎖定車輛動向，在農場找到嫌犯。嫌犯落網時相當狼狽，全身爬滿螞蟻，想逃卻被逮個正著，還辯稱車鑰匙是他的，員警當場試車，人贓俱獲，還搜出毒品依托咪酯煙彈。警方除了搜到車鑰匙還搜到毒品（圖／民視新聞）草屯分局偵查隊長簡伯全：「一名女子稱下車購物，車輛未熄火未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，除取走其皮夾內新台幣4800元外，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」女子先是太粗心沒熄火就去超商，求救時又太緊張沒熄火，連犯兩次錯誤，讓自己身陷險境。民眾（非當事人）：「我會嚇死，而且很可怕，因為畢竟後面是陌生人。」民眾（非當事人）：「會嚇到，所以建議就是，你如果要下車買東西的話，建議車子真的還是要鎖。」不要以為下車時間很短，監視器有在拍就沒在怕，記得門都要上鎖。幸好這回命大，偷偷上車的歹徒沒帶武器也沒因為失風傷人，否則丟的恐怕不是財物，連小命也不保！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：嚇！南投女駕駛下車沒熄火 搶匪趁隙躲後座劫財又劫車 更多民視新聞報導花蓮通緝犯拒捕持刀襲警 逃亡多日終落網高雄誇張搶案! 老婦人金項鍊遭搶匪硬扯 5小時速逮嫌謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 2 小時前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
阿布達比轉機「被警帶走失聯3天」台男找到了 妻子報平安：在杜拜警局
雲林一對陳姓夫妻23日從桃機起飛至中東旅遊，在阿布達比轉機時，丈夫陳男無故遭警察帶走，失聯至今。由於家屬求助外交部無果，只好在PTT發文求救。全案經媒體報導後，今（27日）傳來好消息，陳男妻子楊女透露，丈夫目前人在杜拜警局，但案情須聘請律師才能進一步了解。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 17 小時前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 33 分鐘前
德國男持刀搶中壢2店家得手萬元! 落網辯"三餐不繼"
社會中心／周秉瑜 桃園報導一名德國籍何姓男子依親來台，因找工作不順，竟在9月時前往中原商圈，搶劫兩間店家後逃逸，得手1萬多元，還有1罐果菜汁和1包香菸，警方循線1小時內逮到何男，他供稱經濟壓力導致三餐不繼，桃園檢方依加重強盜罪嫌將他起訴。員警vs.德國籍搶匪：「口袋有東西嗎？ 刀哩？」凌晨時分搶劫超商，男子行徑大膽，但逃不到1小時就落網，除了因為他一頭銀白髮色特徵明顯，而且是個外國人。員警vs.德國籍搶匪：「刀在哪裡？等一下等一下，刀子？knife？這裡，副座。」員警用英文再講一次，交出刀來，這名德國籍何姓男子乖乖就範，模樣十分狼狽，他是在今年9月13號，凌晨4點54到中壢一間超商亮刀，先是嚇跑女店員，接著搶走1瓶芭樂汁和29元，結果5點30分他又再度行搶，這次跑到賣場亮刀，跟女店員說給我錢，女店員嚇得回覆我有小孩，男子承諾給錢就走，不傷害店員，隨即搶走現金1萬元以及香菸1包後逃逸。一名德國籍何姓男子來台行搶，遭檢警依加重強盜罪起訴。（圖／警方提供）男子行搶地點就在中壢鬧區中原商圈，即便是凌晨時分仍到處都是監視器，因此行蹤也被員警迅速掌握，這位德國籍的何姓男子今年61歲，來台依親，供稱2年沒工作非常絕望，目前三餐不繼只吃便宜食物，沒選擇才搶劫，被警方依強盜罪嫌移送。德國籍何姓男子供稱，三餐不繼才行搶。（圖／警方提供）中壢分局普仁所長黃智勇：「於案發1小時內在新中北路，查獲61歲何姓德國籍男子，涉嫌強盜案，當場扣得作案用之水果刀1把，並發還遭強盜新台幣9915元，全案警詢後依強盜罪嫌移送偵辦。」行搶男子仍在羈押，已經被依加重強盜罪起訴。原文出處：德男持刀搶中壢店家得手萬元！落網辯「三餐不繼」 更多民視新聞報導5外國人擠一車! 女所長逮逃逸移工 舉電擊槍喝令鎖車門台中霧峰大火驚魂！外籍男學生煮食途中外出 廚房瞬間陷火海外籍女金門賣淫 金檢跨海直搗淫團台南大本營民視影音 ・ 6 小時前