台灣網美在紐約狂吃霸王餐想肉償 慘被關進萊克斯島！監獄菜單曝光

台籍女子鍾佩怡多度在美國吃霸王餐遭捕，被法官裁定收押，送往萊克斯島監獄。（翻攝當事人Instagram）

以在紐約高檔餐廳「吃霸王餐」聞名的台灣籍女子鍾佩怡（Pei Chung），連續數週拒付餐費遭多次逮捕，上週五再度因吃霸王餐被拘捕後，法官裁定收押，送往萊克斯島監獄。根據監獄最新菜單顯示，餐點包括口袋披薩、蒸高麗菜與冷桃子，與其先前所吃的高級餐點大相逕庭。

鍾佩怡自10月底起至少11次在布魯克林的高檔餐廳點餐後拒付帳單，從卡邦尼義大利麵到牛排、鵝肝都吃得理直氣壯。最新一次，她在墨西哥餐廳消費149美元（約新台幣4,600元）後拒付，被警方當場逮捕。她先前已有多次到案紀錄，甚至因未依規定出庭被追加拘捕令，但從未繳交累積至4500美元（約新台幣14萬）的保釋金，這次終於直接被收押。

是網美？還是專業吃霸王餐？

據店家透露，鍾佩怡常自備燈光、器材，把自己包裝成美食網紅，吃完後不是拒付，就是要求店家讓她以「宣傳文章」換餐點，甚至曾暗示以性交易換免費牛排，引發業者痛批。Peter Luger、Francie等餐廳負責人都直言「終於等到她被關」。

下一步「遣返」？

除了刑事指控，她也因疑似逾期居留被加註移民拘捕令。移民律師指出，她週三出庭後，移民官很可能直接在萊克斯島將她帶走，送往移民拘留中心。外界對她的簽證與工作身分仍毫無頭緒，LinkedIn上自稱的銀行設計師職務也未見任何佐證。

廣告 廣告

同時，她還在布魯克林高級公寓積欠4萬美元租金，法院命令她12月1日前搬離，但她極可能屆時仍在拘押中。

更多鏡週刊報導

香港大火／女受困起火宏昌閣23樓「成功獲救」 老公外出急致電：用濕毛巾摀嘴

哈利王子、梅根帶兒女下廚送暖！ 4歲莉莉貝「紅髮辮子頭」萌翻全場

試圖用衣服遮住身體！18歲女仍慘遭群體侵犯 未婚夫崩潰被迫全程目睹