台灣網美紐約吃霸王餐10次！裁定收押吃牢飯

▲一名自稱來自台灣的女子Pei Chung在紐約布魯克林高檔餐廳到處吃霸王餐，上周五被裁定收押。（圖／翻攝自IG）

[NOWnews今日新聞] 美國紐約布魯克林一名自稱來自台灣的網美Pei Chung，涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，甚至向店家提出「肉償」要求，近日遭到當地警方逮捕，後又被爆出她積欠豪華公寓租金多達百萬元，上周五她再度於布魯克林一家墨西哥餐廳吃霸王餐被逮，這次法官裁定收押，進入雷克島監獄吃牢飯。

根據紐約郵報報導，在布魯克林連環「吃霸王餐」的女子Pei Chung，因最新一起霸王餐案件而被法官裁定收押，事件發生在一家墨西哥餐廳Mole Mexican Bar and Grill，女子點餐花費共149美元（約台幣4700元），享用完餐點後拒絕付款，被警方當場逮捕。

報導提到，這名 34 歲的「想當網紅」的女子，在過去幾週內至少10次被警方逮獲，法院除了要求繳交1500美元保釋金之外，連同先前兩起案件未依規定到案，也被法院發出拘捕令，又追加兩筆1500美元保釋金， 一共4500美元（約新台幣14.6萬元）。女子並未繳交，這才讓她終於進了雷克島（Rikers Island）監獄。

被捕紀錄自10月底開始，女子假扮美食網紅，她甚至會自備燈光與攝影器材，把自己包裝成網紅，在餐廳拍攝試吃影片。在Francie、Lavender Lake、Motorino 和 Peter Luger 等布魯克林威廉斯堡地區餐廳大快朵頤，最後拒絕付款，甚至要求店家讓她免費吃，好讓她為店家發一篇貼文推廣，甚至暗示以「肉償」方式用性關係換餐點。

女子被逮後，許多店家紛紛叫好，其中一家 Francie 餐廳老闆溫特曼（John Winterman）直言「我很高興正義終於得到伸張」；知名牛排館 Peter Luger 的一名經理說，「我很高興這件事終於得到關注，她實在太常逍遙法外了。」

紐約郵報調侃，Pei Chung可能將在牢獄中面臨飲食文化衝擊，根據雷克島監獄的餐點內容，包括「披薩餃」，以及「清蒸高麗菜、黃瓜沙拉和冰水蜜桃」。

根據法庭文件，Pei Chung還欠下位於 Kent Avenue 416 號公寓共 4 萬美元的租金，將於 12 月 2 日被驅逐。

