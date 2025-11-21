國際中心／巫旻璇報導

美國紐約布魯克林近日傳出一起「霸王餐」風波，一名34歲、來自台灣並自稱美食KOL，頻繁前往高級餐廳用餐卻屢屢拒絕結帳，還疑似向店員暗示以「性服務抵錢」引發當地店家高度關注。這回老招再度上演，被威廉斯堡一家餐廳的員工當場識破，相關影像也被曝光





台灣網美「狂吃霸王餐」惡名昭彰！「提肉償抵債」實錄片流出…店家無奈：請不走

一名34歲、來自台灣並自稱美食KOL，頻繁前往高級餐廳用餐卻屢屢拒絕結帳，還疑似向店員暗示以「性服務抵錢」。（圖／翻攝自當事人IG）









根據《紐約郵報》指出，該女因多次「吃霸王餐」早已被列入各大餐廳黑名單，過去同樣行為已遭警方逮捕5次；她甚至還積欠威廉斯堡一處豪華公寓逾4萬美元（約新台幣 128 萬元） 租金。最新事件發生在 19 日深夜。當時她穿著毛皮外套、拎著白色 Louis Vuitton 包，戴著羊絨貝雷帽，走進住家附近的澳洲風餐廳 Hole in the Wall。店員透露，她在店內停留長達 5 小時，點了煎鮭魚、奶油培根義大利麵與布拉塔起司沙拉，總額 77 美元（約新台幣 2,460 元），但全程未動任何一口。

廣告 廣告

店家表示，店長一眼就認出她，特別提醒「沒有付款方式，不能外帶」，但她完全沒有回應，還在角落拍照上傳 Instagram，之後便滑手機，一直不離席。餐廳不想驚動警方，但也不能讓她長時間佔位。直到店長警告「不排除報警」時，她竟冷淡回一句「請便」，態度毫不在乎。最後員工只能將食物收走，她仍待滿 5小時才離開。





台灣網美「狂吃霸王餐」惡名昭彰！「提肉償抵債」實錄片流出…店家無奈：請不走

該女子最近幾週已連續因拒付餐費被逮捕，上週就在 Sea Thai 和米其林義式餐廳 Misi 兩度遭警方帶走。（圖／翻攝自當事人IG）









事實上，該女子最近幾週已連續因拒付餐費被逮捕，上週就在 Sea Thai 和米其林義式餐廳 Misi 兩度遭警方帶走，但皆以監督方式釋放。週末一過，她又故態復萌。從她的 Instagram 可見，她平時喜歡分享美食、精品與火辣自拍。LinkedIn 顯示，她原籍台灣，2019 年以全額獎學金赴美就讀普拉特藝術學院，後任職大通銀行顧問至 2023 年。

法院文件則指，她從去年起就未再繳交高檔公寓租金，累積欠款至今。鄰居也爆料，她曾在大樓公共區域大吼、製造垃圾、破壞門板，甚至用紅唇膏在鄰居門上寫名字。餐廳員工私下表示，她似乎正利用這些爭議當流量來源，短短一週 IG 追蹤從 1.3 萬激增至 2.2 萬，「她知道警方懶得處理，而每次出事就有素材可以拍。」目前威廉斯堡附近不少餐廳已互相提醒，幾乎所有店家都知道她的行徑。













原文出處：台灣網美「狂吃霸王餐」惡名昭彰！「提肉償抵債」實錄片流出…店家無奈：請不走

更多民視新聞報導

讚帆立貝「完美」！美駐日大使：北京另當別論

敵人只在本能寺？新歷史信出土 豐臣秀吉「陰謀弒君」可能性再降低

峇里島旅館爆集體中毒「女遊客陳屍床上」20人緊急送醫

