台灣網美「肉償吃霸王餐」被關了 保釋金超驚人

自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，短短數週內狂吃10多次霸王餐，還暗示用身體支付餐費，引發外界爭議。當地法院日前裁定羈押，並將Pei Chung的保釋金提高到4500 美元（約新台幣14.1萬元）。

據《New York Post》報導，警方指控Pei Chung 在過去十週內，至少十次因拒付餐費遭店家報案，受害餐廳包含Francie、Peter Luger、Motorino 等知名米其林餐廳。警方指出，Pei Chung自稱網紅，並攜帶器材進店拍攝，點餐後再以各種理由拒付，或提出以性行為交換免費餐點。

Pei Chung最近一次詐騙行為發生在當地時間上週五，她在一間墨西哥餐廳點了149美元（約新台幣4686元）餐點後拒付餐費。警方透露，Pei Chung還曾到Francie嘗試吃第3次霸王餐，但被店家認出拒絕招待，且她被捕後多次未依規定報到，遭法院發出拘捕令關押在萊克斯島（Rikers Island）。

法院依Pei Chun最近在 Mole 餐廳的霸王餐行為，裁定需保釋金1500美元，另因2件未到庭各自追加1500美元，合計保釋金達4500美元。而根據監獄資料，Pei Chun身高162.6公分、體重45公斤，與她在社群自介的44公斤沒有太大落差。

雖然Pei Chun已被關押並面臨驅逐出境結局，受害店家仍擔心，Pei Chun這種「精心設計的騙局」可能被其他人效仿，尤其Pei Chun的社群追蹤人數，在事件爆發後不斷成長。

