台灣總人口連22個月負成長 老年人口占比達19.9%

（中央社記者高華謙台北10日電）內政部統計，截至今年10月底台灣總人口為2331萬853人，已連續22個月負成長。10月新生兒共9458人，較9月增加855人；此外，65歲以上人口數為463萬7897人，占總人口比率19.9%，逼近超高齡社會所訂老年人口數20%大關。

內政部今天公布2025年10月戶口統計資料，截至今年10月底，台灣人口數為2331萬853人，較去年同期減少9萬1951人，平均每天減少251.92人，與9月比較減少6178人。

廣告 廣告

新生兒方面，今年10月出生數為9458人，約每4.7分鐘出生一名嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.78，較去年同期減少2612人，但較9月增加855人。

此外，今年10月死亡數為1萬5908人，平均約每2.8分鐘死亡1人，折合年粗死亡率為千分之8.03，較去年同期增加457人，較9月增加521人。

另外，攸關社會增加的遷入遷出人口部分，今年10月遷入人口數為6萬2594人，較9月減少1萬6486人；遷出人口數為6萬2322人，較9月減少2萬1286人，淨遷入人口數為272人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為桃園市1139人，其次為台中市781人、新北市535人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣10月人口自然增加為負6450人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，9月為272人；整體計算自然增加與社會增加後，10月總人口較9月減少6178人。

今年10月結婚對數共1萬735對，其中不同性別1萬428對，相同性別307對，折合年粗結婚率為千分之5.42；10月離婚/終止結婚對數為4511對，其中不同性別4434對，相同性別77對，折合年粗離婚率為千分之2.28。

此外，根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。

台灣今年正逼近超高齡社會，截至10月底，65歲以上人口數為463萬7897人，占總人口比率19.9%。其中65歲以上人口比率最高依序為台北市24%、嘉義縣23.94%、南投縣22.51%；最低為新竹縣14.95%，其次為新竹市16.03%、桃園市16.56%。

至於15歲至64歲人口數為1597萬9394人，占總人口比率68.55%；0歲至14歲人口數為269萬3562人，占11.55%。（編輯：張良知）1141110