台灣總人口連29個月負成長 5月新生兒數6832人「創歷年次低」

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內政部今（10日）公布115年5月戶口統計資料，新生兒數為6832人，較上月少1312人。（本報資料照片，杜宜諳攝）

（示意圖／AI生成）

內政部戶政司今（10日）公布最新戶口資料，截至今年5月底為止，台灣總人口數為2325萬2641人，已連續29個月負成長；5月新生兒數為6832人，比4月新生兒8144人少了1312人，僅次於今年2月單月新生兒最低數6523人，創歷年次低。

內政部今（10日）公布民國115年5月戶口統計資料，截至5月底，台灣總人口數2325萬2641人，與上年同月比較減少10萬2829人，平均每天減少281.72人，與上月比較則減少9903人。

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115年5月出生數為6832人，約每6.5分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之3.46，較上年同月減少1,601人，較上月減少1312人。以縣市而言，粗出生率最高為台東縣千分之5.09，其次為澎湖縣千分之4.64、新竹市千分之4.37；最低為基隆市千分之1.90、苗栗縣千分之2.69、嘉義縣千分之2.75。

至於死亡數部分，5月死亡數為1萬5158人，平均約每2.9分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為千分之7.67，較上年同月減少224人，較上月減少836人。就縣市別言，粗死亡率最高為台東縣千分之11.83、嘉義縣千分之11.40、花蓮縣千分之10.85；最低為連江縣千分之5.17、金門縣千分之5.97、桃園市千分之6.01。

台灣去年已邁入超高齡社會，截至5月底，0至14歲人口數為264萬2980人，占總人口比率11.37％；15至64歲人口數為1585萬9310人，占68.20％；65歲以上人口數為4,75萬351人，占20.43％；至於20歲以上人口數則為1964萬1337人，占84.47％。

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