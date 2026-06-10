台灣總人口連29個月負成長 5月新生兒歷年次低

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（中央社記者賴于榛台北10日電）內政部統計，截至今年5月底，台灣總人口2325萬2641人，已經連續29個月負成長；單月新生兒最低人數為今年2月的6523人，5月新生兒為6832人，創下歷年次低。

內政部今天公布民國115年5月戶口統計資料，截至5月底，台灣總人口數2325萬2641人，相比去年同期減少10萬2829人，對比4月少了9903人。

新生兒部分，5月出生數為6832人，折合年粗出生率為千分之3.46，相比去年同期與4月皆減少千餘人。以縣市觀察，粗出生率最高為台東縣千分之5.09、澎湖縣千分之4.64、新竹市千分之4.37；最低為基隆市千分之1.90、苗栗縣千分之2.69、嘉義縣千分之2.75。

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5月人口死亡數為1萬5158人，折合年粗死亡率為千分之7.67，較去年同期減少224人，也較4月減少836人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，5月遷入人口數為6萬9412人，相較4月增加327人；遷出人口數為7萬989人，較4月增加1730人，淨遷入人口數為負1577人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣5月人口自然增加為負8326人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，5月為負1577人；整體計算自然增加與社會增加後，5月總人口較4月減少9903人。

婚姻狀況部分，5月結婚對數合計1萬1559對，其中不同性別1萬1171對、相同性別388對，折合年粗結婚率為千分之5.85，結婚對數與年粗結婚率皆創一年來新高。

5月離婚對數則有4143對，其中不同性別4056對、相同性別87對，折合年粗離婚率為千分之2.10。

台灣已在去年邁入超高齡社會，截至5月底為止，0歲至14歲人口數264萬2980人，占總人口比率11.37%、15歲至64歲人口數1585萬9310人占68.20%，65歲以上人口數475萬351人，占20.43%。（編輯：謝佳珍）1150610