「台灣總統名字都好怪」貼文釣出前總統！ 蔡英文親回：叫英文很奇怪嗎

針對「台灣的總統一堆人名字都好怪」的貼文，蔡英文也親自回應「叫英文很奇怪嗎？」，吸引上萬名網友關注。 圖：翻攝自 Threads

[Newtalk新聞] 雖然已卸任近兩年，但前總統蔡英文仍與民眾保持著良好的關係，近期甚至多次透過社群媒體與網友互動，部分特別的貼文也成為輿論的關注焦點。有網友透過社群平台「Threads」發布貼文，認為「台灣總統一堆人的名字都好怪」，並在貼文中點名蔡英文。沒想到，蔡英文本人親自對該貼文進行回應，相關貼文也立即受到網友關注。

網友「_goblinelder」於 19 日透過 Threads 發布貼文「仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪」，並分別點名馬英九、陳水扁與蔡英文等多位前任元首。該名網友表示，這些總統的名字都十分罕見，「感覺台灣找不到第二個同名的人，尤其是水扁」。

廣告 廣告

相關貼文發布後，立即引發大批網友討論。有網友就調侃稱，「你可以想像家豪當上總統會怎麼樣嗎？我覺得應該蠻好笑的」。另外也有網友開玩笑的表示，「我沒辦法想像選出一個叫林冠廷的總統」。甚至有網友指出，要不是姓氏不同，「我覺得英九跟英文搞不好就是兄妹關係呢」。

有網友分析認為，曾擔任台灣總統的政治人物，名字基本上都用了「又大又重的字」，強調不是每個人都能撐起這些名字，「姓名學是有道理的」。

在許多網友針對相關話題進行討論的同時，蔡英文也透過 Threads 留言回應，「叫英文很奇怪嗎？」，進一步激發了網友的討論熱潮。有網友認為，「比起英文，叫數學可能就比較惹人討厭」、「也有人的名字叫國文啊」。另外也有網友感嘆道，蔡英文與其他卸任元首的差異十分巨大，「真的是沒看過卸任了依然親民的前總統」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

人權會批：政院版「身障法」」修正案 沒將「融合教育」入法

小人國免費入園湧人潮爆亂象！家長放任孩童踩踏模型 官方說話了