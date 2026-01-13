台灣總部恐「難符建築法規」 蔣萬安：持續與輝達溝通

台北市 / 綜合報導

輝達落腳北士科，都委會預計這個月26日，審議都市計畫變更。但平面媒體報導，輝達的新總部星艦3.0，建築設計恐怕會面臨台灣法規的2大問題。一是難以符合綠容率，二是科技感的折疊屋頂設計，難以符合屋訂設置光電板的要求。對此台北市長蔣萬安表示，會與輝達達保持密切溝通，一切一定都會合法，也預計在農曆年前完成簽約。

輝達台灣總部，歷經千辛萬苦終於要落腳北士科，但根據平面媒體報導，下一步可能還有這些難關需要克服，記者吳任瑜說：「輝達台灣總部將降臨北市科T17，T18，北市都委會預計這個月26日，將審議都市計畫變更，不過輝達執行長黃仁勳的星艦3.0，據了解恐怕面臨台灣法規的兩個問題。」

考量台北市「新建建築物」綠化實施規則，第一點問題綠容率，法規明確規範綠覆率與綠容率，但輝達星艦3.0「不蓋高」頂多五層樓，綠容率恐怕難以達標，第二「光電板」，法規規定達一定規模的建築物，屋頂必須設置光電板，輝達星艦3.0的屋頂，採用科技感的折疊設計，傳統光電板難以使用，建築師也不願更改設計，面臨兩大問題究竟該如何解套。

台北市長蔣萬安說：「我們就持續和輝達保持密切的溝通，以交換意見，一切一定是會合法，而且依照都委會的程序，一一的解決目前的疑慮，預計農曆年前可以完成簽約。」

輝達新總部的下一步是否還有變數，接下來一月底，黃仁勳也可能來台參與尾牙，屆時又是否會現身簽約儀式呢，輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「台北市長蔣萬安有邀請你參加，新的總部的簽約儀式，(OK)，你會參加嗎？當然，如果我在台北的話。」星艦3.0外界高度期待，如今是否會因法規卡關又該如何應對，輝達新總部的下一步仍有待觀察。

