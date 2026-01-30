台灣續列美匯率觀察名單！央行：對美順差因科技需求 干預透明獲肯定

美國財政部發布最新匯率政策報告，台灣因對美貿易順差達1000億美元、經常帳順差占GDP比率達15%，續留匯率觀察名單。資料照



美國財政部發布最新匯率政策報告，台灣因對美貿易順差達1000億美元、經常帳順差占GDP比率達15%，續留匯率觀察名單。央行說明，台灣對美貿易順差的激增，主因是美國對我國高階科技產品的強勁需求，屬於全球產業鏈的結構性紅利，而非人為操縱匯率所致，美方報告也肯定央行自2021年以來的干預行為趨於對稱，以及台灣對外資投資反向ETF及固定收益產品的比例限制，有效抑制對新台幣匯率的投機炒作。

美國財政部於台北時間1月30日公布半年度匯率政策報告，檢視期間為2024年7月至2025年6月，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣續列觀察名單，並新增泰國。

美財政部匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1000億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為15.0%、央行淨買匯約59億美元，僅觸及美方三項檢視標準的前兩項，爰續列觀察名單 。

而匯率政策報告也提出幾項觀點，美方認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，此與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求之影響。

美方指出，自2021年以來，央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動；此外，央行於2020年開始，每半年公開揭露外匯干預數據，且在13個半年度中有7次為淨賣匯。況且，2025年11月14日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據。

針對我國資本管理及總體審慎措施，美方也提出四大建議，首先，台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場（OTC）金融產品的比例不得超過其匯入資金的30%，並將此限制應用於反向ETF（Inverse ETFs）；因為外國投資人可能透過反向ETF來對沖ETF部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。

其次，央行的結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，該措施抑制境內對新台幣匯率的炒作行為。再來，主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，以發展本地資產管理業務。相關改革若順利推動，可能會增加居民和非居民之資金流入。

最後，2025年12月金融監督管理委員會採納壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本 ，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業的風險。

