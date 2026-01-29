台灣續留匯率操縱觀察名單 敏感時期南韓又遭點名「貶勢不符基本面」

2026年1月26日，南韓首爾韓亞銀行裡的南韓股市大盤（右）和美元兌韓元匯率（左）的看板。美聯社



美國財政部29日公布匯率觀察報告，台灣、中國、南韓等9國繼續被列入匯率操縱國觀察名單，並新增泰國。美國財政部此次罕見特別指出，韓元近期走軟，與南韓經濟基本面不符；南韓近期備受美國壓力，南韓國會認為美國開出的投資條件有損國家利益，因此未通過貿易協議，引發美國總統川普不滿。

綜合法新社與路透社報導，美國財政部在每半年公布的一次的匯率報告指出，在2024年下半年至2025年上半年的期間，沒有發現任何匯率操縱國。

匯率操縱國觀察名單則新增泰國，而台灣、中國、日本、南韓、新加坡、泰國、越南、德國、瑞士、愛爾蘭等9國也持續被列入匯率操縱國觀察名單。

美國財政部再次點名中國，指中國「在匯率政策與做法上尤其缺乏透明度」。被特別點名的還有南韓，報告提到，「韓元在2024年第四季度面臨嚴峻貶值壓力，原因包含南韓央行在該年11月調降利率，且國內政治局勢動盪；2025年底韓元進一步貶值，不符合南韓強勁的經濟基本面」。

韓元匯率在去年12月跌至1500 韓元兌1 美元大關，南韓政府進行一系列干預和策略性避險操作，兌美元匯率一度回升至約1420 韓元，但今年初再次走貶。近期美國和日本採取聯合措施以提振韓元，韓元近幾日也反彈，29日兌美元匯率收在1434韓元。

美國財政部此次罕見特別點名韓元，正值美國施壓南韓通過對美國投資特別法、批准貿易協議的敏感時期。南韓在野黨認為韓方在貿易協議上讓步太多，形同「屈辱外交」，不支持貿易協議，引發川普不滿，26日宣布將南韓對等關稅提高至25%。

與台灣朝小野大的情況不同，實際上，南韓執政黨在國會席次過半，有能力批准協議。然而，考慮到南韓商界對美國要求的投資抱持強烈擔憂，執政黨也顧慮到今年6月將有地方大選，因此不敢強行通過。

