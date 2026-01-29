台灣續留美國匯率操縱觀察名單 再度點名中國缺乏透明度

美國財政部29日表示，在2024年下半年與2025年上半年的期間，美國的主要貿易夥伴中並沒有發現任何匯率操縱國，台灣則繼續被列入匯率操縱國觀察名單。

美國財政部在其半年一次的匯率報告中，將台灣、中國、日本、南韓、新加坡、泰國、越南、德國、愛爾蘭和瑞士等10國，列入匯率操縱國觀察名單中，表明這些國家的匯率行為與總體經濟政策需要密切關注。

除了泰國是這次唯一新增的國家外，其他9國在2025年6月的上一份匯率報告都已經被列入觀察名單。

美國財政部表示，他們這次加強了對各國經濟的分析，包含監控抑制貶值壓力的措施。

在報告中，美國財政部再次點名中國，表示雖然中國沒有被列為匯率操縱國，但「中國在我們的主要貿易夥伴中，在匯率政策與做法上尤其缺乏透明度」。

這份報告著重於對美國擁有巨額貿易順差的國家，以及透過積極干預外匯市場來獲得競爭力優勢的國家。