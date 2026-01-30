台灣續留美國匯率操縱觀察名單 泰國也被納入

（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）美國財政部今天在一份半年期報告指出，未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，但將台灣、中國、日本、韓國、愛爾蘭、瑞士等國持續列入值得關注的觀察名單，並新增泰國；這次總共有10個經濟體被列入觀察名單。

美國財政部向國會遞交關於美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策的半年期報告，這些貿易夥伴占美國商品與服務對外貿易的78%。根據報告，截至2025年6月的4個季度期間內，並無任何美國主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易獲取不公平的競爭優勢。

不過，這份報告將台灣、中國、日本、韓國、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士列入觀察名單；財政部將密切關注這些貿易夥伴的貨幣措施與整體經濟政策。這10個經濟體之中，除了泰國以外，其餘都在去年6月報告的觀察名單上。

報告指出，除新加坡以外，這些貿易夥伴皆符合「重大雙邊貿易順差」及「實質經常帳順差」的標準；而新加坡則符合「持續、單邊外匯干預」及「實質經常帳順差」的標準。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透過新聞稿表示：「為了支持川普總統的『美國優先貿易政策』，財政部自本期報告起，加強對貿易夥伴貨幣政策和措施的分析。」

財政部發布新聞稿表示，作為美國總統川普（Donald Trump）貿易政策的一環，財政部自2025年春季和多個近年經常列入「外匯報告」觀察名單的貿易夥伴展開討論，迄今已和6個主要貿易夥伴的相關主管機關發布聯合聲明，分別為日本、瑞士、馬來西亞、泰國、韓國及台灣。

有關台灣的部分，報告寫道，台灣在報告期間內仍維持極為龐大的經常帳順差，主要受到科技產品需求居高不下所帶動。台灣對美國的雙邊貿易順差大幅增加，延續過去5年的趨勢。

在報告期間內，台灣央行小幅淨買匯，其中多數操作發生於5月，當時外匯市場波動加劇。儘管如此，在報告期間內，新台幣兌美元仍升值11.2%，但近幾個月出現部分回吐。

報告也指出，在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處架構下，台灣央行於2025年11月14日與美國財政部發布的聯合聲明中，承諾至少每季公開一次外匯干預資訊。

此外，報告寫道，中國在美國主要貿易夥伴中仍因其匯率政策與措施缺乏透明度而特別引人關注，未來若有可得證據顯示中國透過正式或非正式管道干預匯率以阻止人民幣升值，財政部仍可能將中國列為匯率操縱國。有鑑於中國外部順差極大且持續成長，以及其匯率明顯低估，中國主管當局允許人民幣匯率依市場壓力和總體經濟基本面，及時且有序升值，至關重要。

美國對匯率操縱國設有3項標準，第1，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第2，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%；第3，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。只要符合其中2項就會被列入觀察名單。（編輯：張芷瑄）1150130