台灣續留美國匯率操縱觀察名單 泰國新入列

美國財政部29號公布最新報告，台灣繼續被列入匯率操縱國觀察名單，在這份半年一次的匯率報告中，美國並未列出匯率操縱國，但台灣、中國、日本、南韓、新加坡、泰國等十個國家都被列入匯率操縱國觀察名單，顯示美國正密切關注這些國家的匯率行為以及總體經濟政策。

而除了泰國以外，其他九國在上一份匯率報告都已經被列入觀察名單；報告也特別點出，儘管中國沒有被列為匯率操縱國，但中國的匯率政策及做法尤其缺乏透明度。



國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

