台灣缺工的解答？AI妖股執行長拋爭議論點：各國不再需要大規模移民政策

大數據分析巨頭帕蘭泰爾（Palantir Technologies）執行長艾力克斯．卡普（Alex Karp）1月20日於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上發表強而有力的論點。卡普在與貝萊德（BlackRock）執行長賴瑞．芬克（Larry Fink）的對談中指出，人工智慧（AI）的應用不僅能大幅提升醫療效率，更能透過決策透明化來「強化公民自由」。同時，他也嚴厲警告歐洲，若不解決技術採用上的結構性問題，將在與美、中兩強的競速中徹底落後。



卡普透露，帕蘭泰爾的系統目前正為全球無數醫院提供技術支援。他觀察到，現代醫療體系面臨的核心困境在於「入院分流（intake）」效率不彰，以及嚴重的醫護人力短缺。在醫院普遍處於低毛利運行的環境下，每家醫療機構針對不同專科與病患類型的處理流程各異，導致管理極度困難。



翻轉刻板印象：AI是公民自由的守護者？



卡普強調，透過AI介入管理入院流程，企業能以過去10到15倍的速度進行處理。這不單是數據上的進步，更能實質拯救更多生命，「我們能精準地展示每一位病患入院、接受治療或被拒絕的原因，並以符合商業邏輯的方式達成目標。」

針對外界對AI侵犯隱私與偏見的擔憂，卡普提出了反直覺的觀點。他主張，AI 實際上能「強化公民自由」。他解釋，在傳統的人力決策中，很難判斷一名病患是被基於經濟考量、背景因素還是醫療需求而處理，這些細微的偏見在缺乏系統化的環境中幾乎無從察覺。



「儘管人們可能不願相信，但這背後存在巨大的公民自由改善空間，」卡普說道，「AI可以實現粒度化（granular）的追蹤，透明地呈現決策過程。這正是大眾通常認為我們不在乎，但實際上我們極其重視的核心價值。」

美中兩強壟斷AI規模化，歐洲陷入結構性落後



在談到全球成長失衡的問題時，卡普毫不避諱地指出，美國與中國已經分別掌握了讓AI規模化（at scale）運行的路徑，雖然兩國模式各異，但皆已展現成效。他預測，這種領先優勢將會以超乎大眾想像的速度擴張。

相較之下，卡普對歐洲的現狀表示憂慮。他認為歐洲在科技採用上存在嚴重的「結構性問題」，並直言：「最讓我感到恐懼的是，我還沒看到任何一位政治領袖挺身而出，承認這是一個嚴重的結構性問題並承諾解決。」他警告，長期而言，外界對於 AI 對社會各方面影響的估計仍過於保守。

針對「AI 是否會消滅工作」的熱門議題，卡普對西方輿論普遍持悲觀態度感到遺憾。他認為，AI 非但不會摧毀所有工作，反而會提升「技職人員（vocational technicians）」的價值。

AI讓大規模移民政策變得不需要



卡普舉例，帕蘭泰爾協助的一家美國電池廠，其員工雖僅具備高中學歷，但在AI工具的輔助下，能執行與日本專業工程師同等複雜的工作。他認為，這類員工將變得不可或缺，因為AI能讓他們迅速轉型並勝任更高階的任務，「這些職位將變得更加珍貴。」



在談話最後，卡普更拋出了一個具爭議性的觀點：隨著AI提升了本土國民的生產力（特別是接受過技職培訓的族群），國家將有足夠的工作機會供給國民。他直言，除非是擁有極其專業技能的人才，否則在AI趨勢下，很難想像未來為何還需要大規模的移民政策。對於目前陷入缺工潮、必須不斷引入外勞的台灣，或許是值得深入研究的論點。



