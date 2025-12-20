台灣罕見隨機殺人 外媒大幅報導

針對台北捷運、中山商圈發生隨機砍人案，行政院長卓榮泰下令要求警政署，在全國各地鐵、公路、捷運、航空站重要地點維持高度戒備。（趙雙傑攝）

北捷4死案不只引發台灣民眾關切，多家知名外媒也報導此一駭人社會案件。包括《紐約時報》、BBC等外媒紛紛指出此類攻擊事件在台灣很罕見，上次有這類案件已是2014年的鄭捷事件，也有媒體以「列車驚魂」聳動標題報導；《衛報》也查訪販售煙霧彈網站發現，已有網站下架此產品，相關平台也已關閉。

多家外媒鉅細靡遺描述作案過程，BBC、《紐約時報》、美聯社等都密切追蹤本案，例如紐時對本案報導就有2篇、美聯社更是以2篇報導與2部影片大幅報導此事，指這起攻擊事件震驚台灣，促使當局加強人流密集場所與大型活動地點的安全措施，包含往往吸引許多民眾聚集的戶外跨年活動；亞洲地區新加坡《聯合早報》、馬來西亞《東方日報》、印尼《羅盤報》、日本《讀賣新聞》等也密切關注。

BBC在報導中寫道，台灣暴力犯罪率低，這種攻擊事件在台灣很罕見，上次台灣發生類似事件已經是10餘年前、2014年的鄭捷案；《紐約時報》則指，本案引起媒體廣泛關注，政治人物也紛紛呼籲民眾保持冷靜、警惕；美聯社則報導凶嫌在「熱門購物區」揮刀，形容這是一起「無差別攻擊事件」。

另有媒體以聳動標題形容本案，例如《印度時報》以「罕見持刀攻擊事件震驚台灣首都」、「尖峰時段致命刺殺事件」等文字作為報導標題；英媒《太陽報》則以「列車驚魂」（Train Terror）作為標題報導本案，並在文中放入大量現場照片。

《衛報》指出，台灣近年數起捷運持刀傷人事件引發恐慌，目前部分列車上已有播放影片，教導民眾如何利用雨傘或滅火器制服攻擊者；該報也試圖追蹤作案煙霧彈報導，這款煙霧彈是美軍裝備的仿製品，可在線上購得，但在攻擊後有網站已下架這款產品，另一售貨平台也已關閉。另有販售店鋪稱，他們已經查過售貨紀錄，沒有大量或不尋常銷售紀錄，顯示煙霧彈並非購自他們。