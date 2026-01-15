台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

桃園市長張善政主持消防節頒獎表揚優秀消防楷模人員。圖：曾增勳攝

再過四天是一年一度消防節，桃園市政府今(15)日在龍潭區舉辦119消防節暨消防局成立27周年慶祝活動，市長張善政頒獎表揚優秀消防楷模、績優義消及消防志工共40人，肯定默默在消防、救災、救護及消防安全崗位的卓越貢獻，並授旗美光公司桃園第一支企業義消分隊成軍，張善政感謝消防同仁的付出和家屬的支持，也表示倉儲納管法源實施有助改善打火安全環境。

桃園市長張善政為美光公司成立桃園第一支企業義消分隊授旗成軍。圖：曾增勳攝

桃園市消防局提前慶祝消防節活動由張善政主持，邀請消防楷模獲獎人員的家屬、民代、消防和義消出席共同見證榮耀，張善政逐一向獲獎優秀消防楷模、績優義消及消防志工共40人頒獎獎座表揚，慶祝活動請來曾為消防職人劇「火神的眼淚」獻唱片尾曲的知名歌手江美琪演出，場面熱鬧溫馨，

張善政為美光公司桃園第一支企業義消分隊成軍授旗，肯定美光公司繼前陣子成立一個企業消防教育訓練教室之後，再成立第一支企業義消分隊，對保障桃園企業防火安全起很大示範作用，他更期待桃園更多企業效法，保障自己企業工廠的消防安全，

張善政表示，慶祝消防節，回到熟悉的龍潭渴望園區、又是好天氣、這麼多消防家屬分享受獎備感溫暖，這次頒獎表揚感謝救災次數很多、救災現場貢獻很大、救人無數及防火宣傳有功人員的貢獻，讓桃園消防安全、居住安全有所保障，感謝家屬支持讓消防人員無後顧之憂。

圳頂分隊洪采昀以協助推動防火教育宣導卓著、曾與同仁在龍潭中豐路救護5歲溺水OHCA幼童成功挽回性命及協助大溪急產孕婦接生救護等案有功，她與草漯分隊林軒宇、大溪分隊魏炬斌、平鎮分隊陳先鵬、二搜救助分隊黃皓群及災害搶救科李家旻等多人獲消防楷模，洪采昀說，「消防不分男女、勇氣不分性別，守護生命是我們共同的榮耀」，消防工作從來都不是獨立作戰，而是團隊合作，獲獎非常榮幸。

張善政現場也對桃園曾發生大規模火警、甚至消防打火弟兄奮勇救災犧牲生命的付出，表達不捨和感謝，張善政表示，桃園工廠、住宅型態複雜，過去倉儲物流因非屬工廠未納管，存在許多消防盲點，造成救災資訊不明，在副市長向政院爭取修法及立委協助去年完成修正立法，正本清源把法規漏洞堵起來，有法源將倉儲強制納管申報開罰，改進倉儲消防安全，降低消防弟兄打火風險。

