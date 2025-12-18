台灣美光獲桃金企業獎肯定 張善政：公私協力推動永續
為鼓勵企業落實節能減碳與推動ESG永續，桃園市長張善政今（18）日率領市府團隊，觀摩榮獲「桃金企業獎－ESG環境永續獎」的台灣美光，了解台灣美光在水資源復育、低碳製程、循環再利用與智慧永續等的具體成果。期盼透過公私協力，強化桃園在永續治理及綠色科技發展上的整體競爭力。
張善政肯定美光在綠色永續及水電節能上的成就，不只做好廠區內的水、電、節能，對於周遭環境包括南崁溪也有很大貢獻；同時他也分享桃園市政府近年舉辦的科普夏令營廣受學子們歡迎，希望未來有機會與美光合作，邀請美光工程師投入擔任講師，協助扎根半導體教育。
經濟發展局提到，台灣美光長期投入水資源復育、淨化南崁溪成效顯著，在環境永續方面，台灣美光分享其在桃園的水資源復育成果，包括南崁溪上、中游生物水質淨化設施，每日可削減氨氮810公斤，總去除率達85%以上，美光以實際行動投入桃園流域治理，是外商企業參與在地永續的典範，展現高度企業責任。
台灣美光亦推動減碳、節能與循環利用，並分享「智慧永續工廠」經驗，參訪行程包括廢水氨氮物化系統、能源管理改善及智慧永續工導覽。台灣美光導入再生能源、太陽能與綠電採購，推動ISO50001、智慧電錶與智慧製造等措施，使桃園邁向淨零城市的進程更為扎實。除了廠務設備之外，也設置綠色餐廳與環保回收區，包括小農友善飲食、綠色採購、環保杯循環機、產地消推廣、全面減塑政策、環保集點與公益義賣活動。
隨著碳盤查與碳費政策上路，市府將持續透過「智慧產業學院」與「工廠低碳化服務中心」提供企業健檢診斷、設備補助與碳管理輔導等服務。113年度已協助80家企業完成工廠節能減碳健檢，爭取中央智慧化與低碳化補助資源達2億500萬元，並協助35家企業進廠辦理低碳化輔導，補助18件設備改善計畫，總補助金額達485萬元，逐步實踐公私協力轉型減碳的政策目標。
經發局表示，「桃金企業獎」自去(113)年啟動第一屆徵選以來，共有10家企業獲獎、15家企業入圍，皆為ESG推動的領航者。今年市府將陸續推出系列宣傳，向社會各界分享企業永續實踐的亮點案例，鼓勵更多桃市企業投入2050淨零轉型。第二屆「桃金企業獎」預計於明(115)年啟動徵件，歡迎企業踴躍參與、共同為桃園打造韌性低碳城市貢獻力量。
