台灣美光銅鑼廠徵才 202職缺起薪逾4萬元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）迎接畢業求職旺季，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署13日將於苗栗銅鑼舉辦徵才活動，包含台灣美光在內25家廠商釋出1600個工作機會，其中5成職缺起薪達新台幣4萬元以上。

桃竹苗分署今天指出，AI應用持續擴展，半導體先進製程技術需求攀升，帶動銅鑼科學園區與周邊產業人力需求，這次徵才活動以打造「在地就業」為目標，邀集台灣美光、京元電子、太平洋醫材、長春石化等25家企業，涵蓋半導體、能源、醫材及服務業等領域，為求職者提供優質在地就業機會。

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桃竹苗分署表示，3月揭牌的台灣美光苗栗銅鑼廠，釋出202個、起薪4萬元以上的職缺，職務涵蓋設備、製程、廠務及環安衛工程師等；京元電子、昇陽先進能源及太平洋醫材釋出涵蓋製造、生產、品管及儲備幹部等逾200個職缺。此外，封測廠矽品精密、專業光阻材料商鎧暘科技，以及深耕在地多年的長春石化等大廠也參與徵才。

另在服務業方面，包含統一超商、全聯實業、三商餐飲等企業，同步釋出門市管理與餐飲服務等多元職缺。

桃竹苗分署說，此次集結多家知名企業徵才，合力釋出1600個工作機會，其中逾5成職缺起薪達4萬元以上，為畢業初入職場的新鮮人或轉職者提供優質職涯機會，活動於6月13日上午9時至下午1時，在銅鑼灣會館（苗栗縣銅鑼鄉新興路78號）辦理，完成面試還可參加好禮抽選活動。（編輯：林恕暉）1150610