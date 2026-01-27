台灣美國商會發布「2026商業景氣調查」 多數企業仍維持在台投資計畫

台灣美國商會27日發布《2026年商業景氣調查》。圖為台灣美國商會理事長陳幼臻（右）、商會執行長魏凱。戴嘉芬攝



台灣美國商會今日（1/27）發布《2026年商業景氣調查》。調查結果顯示，多數國際企業仍維持在台投資計劃，並加強營運準備與持續性措施。儘管地緣政治仍存在不確定性及貿易碎片化，台灣穩健的經濟基本面，以及在全球科技與供應鏈中的關鍵角色，仍是企業投資決策的重要考量。

儘管台灣被國際視為地緣衝突熱點，本次調查顯示、多數受訪的國際企業在風險意識提升的同時，已同步強化營運準備與持續運作規劃，並維持對台投資的承諾，以轉為長期且正向的韌性紅利。

《2026 商業景氣調查》重點指出，企業投資意願持續穩定。有高達92%受訪企業表示，計畫於2026年維持並增加在台投資，顯示即便面臨地緣政治不確定性、全球貿易環境變化與關稅制度調整，企業對台灣市場仍抱持高度信心。

其次，有82%受訪者對未來12個月台灣經濟前景表示有信心，對未來三年的信心比例更進一步提升至84%。

另於企業層面，82%受訪者對2026年營收成長前景具信心，83% 對未來三年維持正面看法。此外，84%企業於2025年回報營收持平或成長，主要來自先進製造、半導體與AI相關供應鏈的持續需求。

報告並顯示， AI與IoT物聯網投資明顯升溫，2025年實際投入AI與物聯網的企業比例達28%，明顯高於先前預期。展望2026年，32%的受訪者計畫持續加碼相關投資，顯示企業對台灣科技發展潛力的長期看好。

報告顯示，國家安全與兩岸關條仍為企業關注的主要風險，然實際營運衝擊仍屬可控，僅7%受訪者於2025年回報出現重大營運中斷，另有35%表示未受到任何影響。相較於撤出市場，46%企業選擇強化營運持續計畫，以因應外在不確定因素。

此外，有79%受訪者認為，美台雙邊貿易協定對其業務發展相當重要；另有76%的人指出，完成避免雙重課稅協定同樣關鍵，反映貿易與稅務政策在投資決策中的影響日益提升。

《2026年商業景氣調查》於2025年11月18日至12月21日進行，共回收411家。符合資格會員企業中的206份問卷，回收率為50%。調查結果將作為台灣美國商會未來倡議工作的參考依據，並提供政策制定者與各界利害關係人掌握國際企業動向的重要觀察。

