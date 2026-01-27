台灣美國商會調查：92％企業續投資台灣 地緣風險升溫未動搖信心

台灣美國商會27日發布2026年商業景氣調查。調查顯示，儘管地緣政治不確定性與全球貿易碎片化持續升高，多數國際企業仍維持在台投資規畫。（張睿廷攝）

台灣美國商會27日發布2026年商業景氣調查。調查顯示，儘管地緣政治不確定性與全球貿易碎片化持續升高，多數國際企業仍維持在台投資規畫，並同步強化營運準備與持續運作機制，台灣在全球科技與供應鏈中的關鍵地位，仍是企業決策的重要基礎，當中有92％受訪企業表示，計畫於2026年維持或增加在台投資。

台灣美國商會指出，調查結果反映企業對台灣市場信心未減。共有92％受訪企業表示，計畫於2026年維持或增加在台投資，顯示即使面臨地緣政治風險、關稅制度調整與國際經貿環境變化，企業對台灣整體經濟基本面仍抱持高度肯定。

調查也提到，82％受訪者對未來12個月台灣經濟前景具信心，對未來三年的信心比例進一步提升至84％。在企業營運面，82％受訪者看好2026年營收成長，83％對未來三年維持正面預期，2025年已有84％企業回報營收持平或成長，動能主要來自先進製造、半導體與人工智慧相關供應鏈需求。

在投資布局方面，人工智慧與物聯網投資明顯升溫。調查指出，2025年實際投入人工智慧與物聯網的企業比例達28％，高於原先預期，展望2026年，32％受訪企業規畫持續加碼相關投資，顯示國際企業長期看好台灣科技發展潛力。

在政策面向上，79％受訪者認為美台雙邊貿易協定對業務發展相當重要，76％則指出避免雙重課稅協定同樣關鍵，反映貿易與稅務制度已成為影響企業投資決策的核心因素之一。

針對風險評估，調查顯示，國家安全與兩岸關係仍是企業主要關注議題，但實際營運衝擊相對有限。僅7％受訪企業於2025年回報出現重大營運中斷，35％表示未受到影響，46％企業選擇強化營運持續計畫，而非撤出市場，以因應外在不確定因素。

台灣美國商會表示，本次調查於2025年11月18日至12月21日進行，共回收411家企業問卷，其中206份為符合資格會員企業，回收率為50％；相關結果將作為商會未來倡議與政策建議的重要參考，提供政策制定者與各界掌握國際企業在台布局動向。

