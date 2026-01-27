台灣美國商會：不樂見台出現南韓狀況

美國總統川普威脅將加徵對南韓關稅從百分之十五提高至百分之廿五，台灣美國商會執行長魏凱表示，若南韓的關稅真的提高到百分之廿五，台灣企業會更有競爭力；台灣美國商會理事長陳幼臻說，不樂見看到台灣也發生跟南韓一樣的狀況。

美國商會昨天發布「二○二六年商業景氣調查」，陳幼臻表示，有百分之八十二的受訪企業對今年台灣經濟成長前景表示有信心，更有百分之八十四的會員企業對未來三年台灣經濟前景抱持信心，較去年增加七個百分點，同時也樂見台美關稅議題達成一致。調查顯示，台灣二○二六年經濟成長預測介於百分之二點一至四點八之間，視人工智慧周期持續性與美國貿易政策而定，長期而言，政府正投資量子運算、矽光子、機器人與生醫科技，以分散成長動能。

雖然參與調查的美國企業普遍看好台灣景氣前景，但也有不少營運風險。受訪企業將國家安全列首要關切，其次是兩岸關係排名上升至第三位，取代去年第四名的供應鏈韌性，資安威脅則從去年的第六名攀升，躋身今年前五大風險。

