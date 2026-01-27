台灣美國商會 2026 年商業景氣調查：美商將增加在台投資人工智慧和物聯網

台灣美國商會27日發布《2026年商業景氣調查》。圖為台灣美國商會理事長陳幼臻（右）、商會執行長魏凱。（圖片來源／台灣美國商會）

台灣美國商會27日發布《2026年商業景氣調查》。調查結果顯示，指出企業對台灣作為科技與投資前沿的信心持續升溫，並具備穩健的基本面支撐。

儘管台灣被國際視為地緣衝突熱點，本次調查顯示 ，多數受訪的國際企業在風險意識提升的同時，已同步強化營運準備與持續運作規劃，並維持對台投資的承諾，以轉為長期且正向的韌性紅利。

《2026商業景氣調查》重點摘要：

投資意願持續穩定

高達 92% 的受訪企業表示，計畫於 2026 年維持或增加在台投資，顯示即便面對地緣政治不確定性、全球貿易環境變化與關稅制度調整，企業對台灣市場仍抱持高度信心。

經濟展望維持正向

82% 的受訪者對未來 12 個月台灣經濟前景表示有信心，對未來三年的信心比例更進一步提升至 84％。

企業營運表現展現韌性

在企業層面，82% 的受訪者對 2026 年營收成長前景具信心，83% 對未來三年維持正面看法。此外，84% 的企業於 2025 年回報營收持平或成長，主要來自先進製造、半導體與 AI 相關供應鏈的持續需求。

AI 與 IoT 投資明顯升溫

2025 年實際投入 AI 與物聯網（IoT）的企業比例達 28%，明顯高於先前預期。展望 2026 年，32% 的受訪者計畫持續加碼相關投資，顯示企業對台灣科技發展潛力的長期看好。

• 地緣政治風險受關注 實質影響有限

國家安全與兩岸關係仍為企業關注的主要風險。然而，實際營運衝擊仍屬可控，僅 7% 的受訪者於 2025 年回報出現重大營運中斷，另有 35% 表示未受到任何影響。相較於撤出市場，46% 的企業選擇強化營運持續計畫，以因應外在不確定因素。

支持深化美台經貿合作

79% 的受訪者認為，美台雙邊貿易協定對其業務發展相當重要；另有 76％ 指出，完成避免雙重課稅協定同樣關鍵，反映貿易與稅務政策在投資決策中的影響日益提升。

調查結果顯示，多數國際企業仍維持在台投資計劃，並加強營運準備與持續性措施。儘管地緣政治仍存在不確定性及貿易碎片化，台灣穩健的經濟基本面，以及其在全球科技與供應鏈中的關鍵角色，仍是企業投資決策的重要考量。

值得一提的是 ，當被問及2025年的投資方向時，美國商會成員表示將繼續專注於技能發展和員工培訓，以及行銷和銷售。此外，各公司報告稱，將繼續加大對研發（較去年增長2個百分點）、供應鏈效率（增長3個百分點）以及創新和產品開發（增長6個百分點）的投資。

美國企業加大在台投資人工智慧產業

人工智慧和物聯網的實際投資遠遠超出預期。2024年調查中，只有12％ 的受訪者預計在2025年投資這些技術，而實際投資比例達到了28％，高於前一年的10％，比預期高出16個百分點。展望未來，這一勢頭似乎將持續，32％的受訪者表示計劃在2026年投資人工智慧和物聯網。

《2026 年商業景氣調查》於 2025 年 11 月 18 日至 12 月 21 日 進行，共回收 411 家 符合資格會員企業中的 206 份 問卷，回收率為 50%。調查結果將作為台灣美國商會未來倡議工作的參考依據，並提供政策制定者與各界利害關係人掌握國際企業動向的重要觀察。

更多信傳媒報導





