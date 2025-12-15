台灣美國商會2026年度理事長 Google台灣陳幼臻接任

（中央社記者曾智怡台北15日電）台灣美國商會今天發布新聞稿表示，現任Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻當選2026年度理事長，新任期將於明年1月開始生效。美國商會指出，陳幼臻職涯長期深耕政府關係與公共政策領域，並曾於商會內部服務。

陳幼臻多年來積極參與商會事務，現為台灣美國商會理事及數位經濟委員會共同主席，並曾於商會內部服務，出任政府與公共事務部總監，對商會運作與政策倡議具備深厚的制度性理解。

廣告 廣告

美國商會指出，陳幼臻職涯長期深耕政府關係與公共政策領域，目前於Google台灣負責相關事務，並曾創立亞洲顧問服務公司（Asia Advisory Services），及擔任 Park Strategies Taiwan董事總經理，協助跨國企業進行法規策略、政治風險與市場進入分析。

陳幼臻早期亦曾於台灣愛德曼公關任職，並擔任政治新聞記者，長期關注政府政策、外交與政黨政治。

陳幼臻表示，多年前她曾在商會內部服務，這段經歷讓她深知台灣美國商會最大的優勢在於與時俱進的演變能力，如今這種演變的核心在於「韌性」。無論是在供應鏈、能源安全，或科技與數位生態領域，商會的使命皆在於為美台夥伴關係建立防護機制，以應對複雜的地緣政治局勢，確保未來的穩健發展。

陳幼臻強調，商會不僅僅是區域變局的觀察者，正積極地共同構建雙邊經濟體穩定繁榮的未來。她並指出，2026年台灣美國商會將以75鑽石週年為契機，不僅要打造為回顧歷史的慶典，更要讓這一年成為開啟創新紀元的起點。（編輯：潘羿菁）1141215