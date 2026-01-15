台灣美國鳳凰城組創新聯盟 聚焦AI半導體培育科技新創

（中央社記者潘姿羽台北15日電）國發會國家新創品牌（Startup Island TAIWAN）與美國鳳凰城、台美生態圈夥伴今天共同簽署「台灣×鳳凰城企業創新聯盟」合作備忘錄。國發會指出，期盼未來將合作產業擴大到AI、半導體相關領域，培育具國際競爭力的科技新創。

根據Startup Island TAIWAN提供資料，鳳凰城為美國第5大城市，連續5年成為成長最快的城市，產業聚焦於半導體、生技醫療、國防科技。亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）為北美重點半導體投資地區，由台積電與Intel領軍投入數十億美元進行布局。

廣告 廣告

國發會為了加速雙方在人工智慧（AI）、半導體及先進科技等新創生態系的共榮發展，今天由國發會副主委詹方冠主持「台灣×鳳凰城企業創新聯盟」合作備忘錄簽署儀式，美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）、副市長歐布萊恩（Annn O’brian）親自出席，美國在台協會（AIT）商務組組長Janée Pierre-Louis見證，台積電（TSMC）、益華電腦（Cadence）等企業也到場支持。

詹方冠致詞表示，過去幾年因台積電設廠，鳳凰城成為台灣最熟悉的美國城市之一，Startup Island TAIWAN也已和美國大鳳凰城經濟發展局（The Greater Phoenix Economic Council,GPEC）合作，成功協助多家台灣生技醫療新創落地大鳳凰城地區，證明雙方具備互利互惠的合作潛力。

詹方冠指出，此次合作備忘錄象徵台灣與鳳凰城地區的合作邁入全新里程碑，未來雙方將建立長期且更多元化產業的合作機制，將合作產業擴大到AI、半導體相關領域，期待有更多台美合作的成功案例。

蓋雷哥表示，鳳凰城不僅是美國半導體重鎮，更是整合AI、人才與資本的創新門戶，絕對是台灣新創進入美國市場的重要據點，期待透過此次合作，放大台灣新創的國際影響力。

GPEC執行長馬凱（Christine Mackay）表示，雙方過去在生醫領域已有合作基礎，未來可結合SelectUSA，提供台灣新創落地美國的機制。

鳳凰城創投加速器Tesoro VC創辦人隆巴德（Andy Lombard）也說，未來5年將結合AI與半導體相關投資，串聯台積電等產業夥伴資源，擴大培育新創。

國發會表示，此次合作備忘錄是由國家新創品牌辦公室、財團法人工業技術研究院、鳳凰城、Tesoro及GPEC共同簽署，雙方將以台積電在鳳凰城的發展為契機，結合台灣科技產業實力與鳳凰城的產業聚落優勢，持續透過制度化合作，培育具國際競爭力的科技新創，將創新合作轉化為可衡量、可複製的產業經濟成果，深化台美長期夥伴關係。（編輯：潘羿菁）1150115