台灣美妝大師Kevin老師推薦｜2026日本夏季肌膚養護指南

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熱鬧火辣的日本夏季祭典與活動即將登場，肌膚也開始要面臨換季帶來的變化。不論是室內冷氣造成的乾燥感，還是戶外擾人的蚊蟲問題，都是日常需要特別留意的重點。跟著Kevin老師一起掌握從日常保養到外在防護的實用對策，從容迎接精彩的夏日旅程。

夏季日本旅遊更別忘了肌膚管理

夏季日本旅行肌膚管理對策

隨著櫻花季的落幕，繽紛熱鬧的夏季活動緊接著登場。不論是到郊外欣賞繡球花、前往海邊戲水，還是參加各地盛大的煙火大會與祭典，都讓人充滿期待。不過，長時間在戶外活動時，除了做好防曬補水對策之外，防蟲措施同樣不可忽視。特別是在傍晚與夜間開始的煙火大會或祭典場合，更容易被蟲蟲趁虛而入，若沒事先做好防護，不僅影響遊玩心情，也可能為肌膚帶來額外負擔。

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另一方面，如果想在煙火大會當天以最佳狀態出門，前一天的肌膚狀況至關重要。妝感是否服貼，往往取決於平時的保養累積。與其臨時抱佛腳，不如養成每天簡單保養的習慣，讓肌膚維持穩定狀態。同時，長時間待在冷氣房中，乾燥的空氣也容易讓肌膚流失水分，更需要持續補充保濕。

準備幾樣簡單又實用的日常保養與防護產品，就能讓整趟旅程更加安心自在。跟著專業美妝師Kevin老師的推薦，透過LuLuLun面膜與EARTH地球製藥的HADAMAMO防蚊產品，從日常保養到外在防護，一步步建立完整的夏季對策。

每日肌膚保養：LuLuLun HYDRA EX全效煥活再生面膜

日本美妝推薦LuLuLun面膜

到日本旅遊，藥妝店絕對是行程中不可錯過的必逛重點之一。除了要爆買各式彩妝品外，面膜類商品也是許多人清單中的必買項目。不過面對琳瑯滿目的種類，光是站在貨架前就要猶豫好半天。

如果你正在尋找一款既能兼顧日常抗老護理，又能同時簡化保養步驟的面膜，跟著Kevin老師選就對了！他推薦的正是這款在日本擁有高人氣的「LuLuLun HYDRA EX全效煥活再生面膜（ルルルン ハイドラ EX マスク）」。這款紫色包裝的面膜已連續3年榮獲日本美妝大賞@cosme第1名，並於2025年拿下年度片狀面膜部門冠軍，是許多櫻花妹們日常維持良好膚況的秘密武器。

日本美妝推薦LuLuLun面膜

這款面膜以尖端再生科技概念為基礎，結合日本製人類間質幹細胞外泌體，與穀胱甘肽等成分，並搭配多種保濕與肌膚調理配方，幫助肌膚在日常保養中持續補充水分、維持穩定狀態。外泌體與穀胱甘肽的組合著重於調整整體膚況，讓肌膚看起來更細緻；EGF、膠原蛋白、玻尿酸與人型神經醯胺等成分，為肌膚帶來水潤與柔軟的觸感，使膚況維持舒適的狀態。

每一片面膜都充分浸潤於美容成分中，且能服貼整張臉，敷上的瞬間就像被水分溫柔包覆般舒適。

日本LuLuLun 可每天敷的化妝水型面膜

這款面膜的一大特色，就是能簡化日常保養步驟。作為「化妝水型面膜」，洗完臉後即可直接敷上，約5～10分鐘後取下，將臉上剩餘的美容成分輕輕按摩吸收，最後搭配乳液鎖住水分，就能完成簡單又有效率的日常護理。對於想培養保養習慣的人來說，是相當輕鬆好上手的「懶人包」。

此外，這款面膜布採用「Melty Feel」設計，上臉時能感受到柔軟且服貼的觸感，精華液分布均勻，連鼻翼等細節部位也能完整顧到。整體使用感偏向水潤清爽，非常適合用於每日保養流程。

上面介紹的7片裝版本，包裝採夾鏈袋式設計，非常適合旅遊或出差時隨身攜帶，日常保存與使用也相當便利。此外，產品也提供適合居家使用的28片盒裝版本，可依照不同需求與場合做選擇，讓保養在旅行與日常之間都能輕鬆延續。

Kevin老師推薦 日本美妝LuLuLun面膜

▎依膚況自由選擇LuLuLun其他系列

日本美妝必買推薦LuLuLun面膜

除了主打高保濕與日常抗老護理的紫色款「LuLuLun HYDRA EX全效煥活再生面膜」之外，LuLuLun還有多款針對不同膚況與需求的面膜，可以依照個人當下膚況靈活選擇。例如藍色AZ款以壬二酸誘導體與玻尿酸為主，著重於調理油脂並補充水分，適合偏好清爽膚感的人；黑色F款結合富勒烯與多種美容成分，針對肌膚表面細緻度與毛孔進行日常調理；黃色V款則加入多重維他命與草本成分，讓肌膚呈現柔潤且有光澤的狀態。除了面膜之外，還有眼膜等能滿足不同部位保養需求的各種產品。

如果一時之間不知道該從哪一款開始，也可以透過官網提供的膚況小測驗，快速找到適合自己的面膜類型，讓日常保養更有方向。

更多LuLuLun商品詳細

外在防護關鍵：HADAMAMO防蚊噴霧

Kevin老師推薦日本防蟲對策 HADAMAMO防蚊噴霧

EARTH製藥 日本防蟲對策 HADAMAMO防蚊噴霧

在完成肌膚內在保養後，接下來就是夏季不可忽略的外在防護——防蚊對策。

這款由EARTH製藥推出的「HADAMAMO防蚊噴霧（はだまもミスト）」，以溫和配方與便攜設計為特色，是夏季外出時相當實用的隨身小物。配方中加入玻尿酸、膠原蛋白、神經醯胺與維他命C等保濕成分，在日常使用時也能兼顧肌膚的舒適感受。EARTH製藥長期專注於肌膚相關產品開發，並以入浴劑研發所累積的經驗為基礎，打造出這款質地溫和的防蚊產品。

EARTH製藥 日本防蟲對策 HADAMAMO防蚊噴霧

噴霧細緻均勻，只需輕輕噴灑並均勻塗開，即可完整覆蓋肌膚表面。像台灣常見的小黑蚊問題，也能透過這類溫和配方的防蚊產品來加強日常防護。且產品採與肌膚相同的弱酸性，使用時不易對肌膚造成負擔。

在防護表現方面也相當穩定。一般蚊蟲多在清晨與傍晚較為活躍，而這款防蚊噴霧約可維持12小時左右的防護時間，並具備耐汗、耐水特性，適合長時間戶外活動使用。無論是蚊子、小黑蚊或蜱等常見昆蟲，看到你都要躲得遠遠的！

日本夏季戶外活動必備 HADAMAMO防蚊噴霧

這款HADAMAMO防蚊噴霧迷你便攜裝，在外型設計上跳脫了傳統防蚊產品的印象，採用簡約時尚的風格。藍色與粉色的漸層瓶身，帶來清爽又帶點活潑的視覺感，放在化妝包中也不顯突兀。小巧輕盈的尺寸，與其他隨身美妝品放在一起毫無違和感，初次拿到時甚至會讓人以為是美髮定型噴霧。

Kevin老師推薦日本防蟲對策 HADAMAMO防蚊噴霧

HADAMAMO防蚊噴霧提供兩種容量選擇，包含剛剛介紹的66mL迷你便攜裝，以及適合全家外出使用的200mL大容量版本，可依照不同場合靈活選擇。

使用注意事項： 未滿6個月嬰幼兒不建議使用；6個月以上未滿2歲建議每日使用1次；2歲以上未滿12歲則建議每日1～3次。

▎EARTH製藥其他推薦

Kevin老師推薦日本防蟲對策 EARTH製藥商品

EARTH製藥在除蟲與防蟲產品領域擁有長年的研發經驗，除了防蚊噴霧之外，對於居家常見的蟑螂問題也有相當成熟的對策。像是人氣商品「小黑帽蟑螂藥（ブラックキャップ）」，放置當天即開始發揮作用，並能透過排泄物與屍體的連鎖影響，進一步攻擊巢內其他蟑螂，且可持續約一年，是許多日本家庭也常備的防蟲用品之一。

更多針對不同蟲類的EARTH製藥商品推薦

簡單肌膚養護 輕鬆迎接日本夏季旅程

Kevin老師推薦 夏季日本旅行肌膚管理對策

想讓肌膚維持穩定狀態，其實不需要過於繁複的步驟。

前一晚完成基礎清潔後，可以跳過化妝水，直接使用LuLuLun面膜，再搭配乳液鎖住水分，就能輕鬆完成每日保養；隔天出門前，依序做好防曬、上妝，最後補上防蚊噴霧即可。透過這樣簡單的流程，就能同時兼顧肌膚保養與外在防護。

Kevin老師推薦日本夏季肌膚養護指南

日本的夏季依舊充滿魅力，無論是自然景色還是各式限定活動，都值得細細體驗。只要事前準備好適合自己的保養與防護用品，就能在享受旅程的同時，維持良好的膚況。透過Kevin老師推薦的LuLuLun面膜與EARTH製藥HADAMAMO防蚊噴霧，從日常保養到外在防護一步到位，讓整趟旅程更加安心從容。別忘了在購物時搭配使用JAPANKURU專屬藥妝優惠券，讓旅遊與購物都更加輕鬆愉快！

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還有也別忘了準備水分補給、毛巾、防曬等實用小物，讓長時間的戶外活動更加舒適。當一切準備就緒，就可以放心投入夏日最具代表性的煙火大會與各種活動，為旅程留下難忘回憶。這個夏天，就帶著輕盈的心情與良好的狀態，盡情享受日本的夏季魅力吧！

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