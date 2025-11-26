台灣美學視角第一人！ 洪洛妍開創上海醫美服務新局面

▲洪洛妍以優異的審美視角與多元服務快速闖出知名度，成為上海醫美的指標人物。

【記者 陳顗喆／台北 報導】近年來，隨著兩岸醫美市場快速發展，醫美成為許多消費者關注的焦點，而在這樣的趨勢中，一位來自台灣的女性創業者「洪洛妍」，選擇在上海落腳創立「LN團隊」，以台灣人的醫美視角進入中國市場，逐漸在當地打出一片天，已協助上千位女性重獲自信，她不僅在行銷策略與服務流程上展現差異化優勢，快速建立流量知名度，更因融合台灣精緻審美與大陸流行趨勢而備受關注，洪洛妍精彩的創業歷程，從個人轉變到產業實踐，正是一段台灣人在中國醫美市場中，突破框架、開創新局的實例，也突顯出兩岸在醫美審美理念與產業操作上的明顯差異。

今年滿38歲的洪洛妍，在接觸醫美的14年間，身體力行花費超過900萬台幣，讓自己不斷變美，直接成為品牌最佳代言人，非醫學出身的她，由美髮科系畢業後直接進入職場，她坦言自己的過往人生並不順遂，年輕時曾歷經早婚、家暴與債務等壓力，一度背負400萬元負債，為了翻轉人生，初期投入微商與直銷領域多年，逐步培養出對市場與消費者心理的敏銳觀察，這些基礎也為她日後投身醫美產業的養分，而真正讓她走上醫美創業之路則是在第二胎產後，因體重上升而決定赴上海接受整形手術，這次的經驗不僅改變了她的外貌，更意識到「改變外在」對女性自信的影響力，因此萌生進入醫美產業的念頭。

▲身為醫美指標的LN團隊吸引許多愛美的女性加入，一同為產業的前景努力。

創業初期她以醫美諮詢師的身份踏入產業，目前LN團隊的員工與代理已突破上百位，設有客戶隨行助理、網路諮詢師、面診美學顧問、客服與行政等完整部門，每月平均手術量可達100台以上，洪洛妍強調：『團隊的目標是打造一套嚴謹的SOP流程，從術前諮詢到術後追蹤都能提供高度專業與責任感，並且透過免費的售後服務與簽署保障協議來維護顧客權益！』，這些服務制度在目前的上海醫美市場中仍屬少見，正是她立足當地的重要關鍵。

對於兩岸醫美市場的差異，洪洛妍也有深刻觀察，她指出台灣醫美市場在安全與服務品質上極具優勢，重視術前溝通與術後照顧，醫師風格偏向自然、低調，而大陸市場則更追求話題性與立即性，審美標準經常隨流行更迭，例如，去年流行「幼態臉」，今年又吹起「骨相美」風潮，快速變化的趨勢與消費者心理讓醫美產業需隨時調整方向，而大陸興起的「美學設計師」制度也讓術前的整體規劃更精準，設計與手術醫師分工合作成為新常態，相較之下台灣目前此制度仍未普及，這也讓她看見兩岸在醫美體系上的落差，成為結合雙方優點創造兼顧美感與安全的服務方案。

▲洪洛妍創立的LN醫美團隊已突破上百人，未來期盼建立自己的醫療機構。

然而，在大陸市場打拼的過程中，洪洛妍也不諱言指出目前存在的亂象，包括醫美代理人素質不一，有些僅具銷售能力卻無術後處理經驗，導致顧客術後求助無門，她曾處理一位鼻部感染長達11個月、無人接手的案例，顯示出當地市場中仍有許多需要改善的空間，洪洛妍相信正因為市場水深，更需要有專業與誠信的團隊來建立標準，而她的最大優勢，除了於能直接對接醫療端資源外，更能與各大醫院與醫師高層直接合作，依據顧客條件精準媒合，未來她則希望成立自己專屬的醫療機構，實踐「讓人們在變美的道路上ㄧ美到底，享受精彩人生」的品牌宗旨，擴大台灣客戶的服務保證，朝著全球最受信賴的醫美服務品牌邁進。(圖／業者提供)