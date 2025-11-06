台灣美食沒上桌！GD慶功宴只吃韓國烤肉 因韓人「1習慣」

日前韓國天王GD來台開唱，慶功宴選韓式燒肉金豬食堂。（圖／東森新聞）





日前韓國天王GD來台開唱，慶功宴選韓式燒肉金豬食堂，有粉絲疑惑台灣美食多，為什麼不選擇台灣小吃呢。

厚實五花肉在鐵板上煎的滋滋作響，使用韓式火烤手法，整塊肉質金黃焦脆，隔著螢幕就能聞到撲鼻香氣。

知名韓式燒肉金豬食堂，這美味除了吸引許多民眾，慕名而來之外。店外一大票粉絲熱情包圍，南韓天王GD權志龍，連續兩晚在大巨蛋開唱，終場結束與好友李洙赫，也選擇在愛店金豬食堂，舉辦慶功宴。

只是就有不少粉絲好奇，天王大老遠來台，怎麼不試試看小籠包、牛肉麵，這類知名的台灣美食。

廣告 廣告

對此，旅居韓國的部落客，指出這其實不是GD特例，強調韓國人吃飯，講求儀式感，在海外辛苦一整天，最想念的是家的味道，甚至不少韓國人會在行李箱中放韓國泡麵解饞。各國文化大不同，這回天王來台，就連飲食習慣，都意外成為焦點。



【更多東森娛樂報導】

●直擊／大巨蛋成GD家！全場狂呼「龍哥」 喜獲：我愛你

●直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚

●GD大巨蛋開唱第2天！ 4萬人同歡 粉絲喊：好帥、好精彩

