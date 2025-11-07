台灣羽球天后戴資穎宣布正式退役 回顧奧運與傷痛心路歷程

台灣羽球天后戴資穎今（7）日宣布正式退役，感性回顧多年來的球員生涯。圖／中華奧會提供（資料照）

台灣羽球天后戴資穎今（7）日宣布正式退役，感性回顧多年來的球員生涯。她感謝球迷一路以來的支持與陪伴，也談到去年巴黎奧運與膝傷帶來的巨大打擊，讓她意識到身體極限與心靈轉折。儘管無法以完美儀式告別，戴資穎仍以真誠文字向大家致謝，並表示未來將暫時放慢腳步，享受無鬧鐘的生活。

戴資穎臉書全文：

首先～我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役～

謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油🙏🏻

去年對我來說是深受打擊的一年…回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的！

去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…沒能在職業生涯裡有個完整的結局。不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。

在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。

感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊。

國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩。退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。謝謝羽毛球帶給我的一切。戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進



