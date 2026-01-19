台灣羽球好手林俊易超級750首冠到手

台灣羽球好手林俊易。（羽協提供）





這座冠軍同時是林俊易在BWF巡迴賽體系中的第12座男單金盃，過往多在國際賽與300等級賽事奪冠，這回首度於超級750層級封王，意義非凡。26歲的林俊易曾在2019年美國公開賽拿下生涯首座超級賽冠軍，之後一度受傷勢與心理壓力影響，直到近年逐步找回節奏，重新站穩高階賽場。

本屆賽事他一路過關斬將，4強歷經3局苦戰擊敗加拿大世錦賽銅牌得主賴浩俊，順利挺進決賽。過去與克里斯提交手處於劣勢，但此役林俊易明顯有備而來，首局迅速掌控比賽節奏，以犀利劈殺與主動進攻拉開差距；第2局雖一度落後，仍沉穩連得5分完成逆轉，順利兌現賽末點。





林俊易賽後透露，先前小腿、大腿接連拉傷，原本考慮休養放棄本站，但在團隊支持下選擇參賽，「用比較放鬆的心情享受比賽。」他也直言，擊敗克里斯提讓信心大增，但不會停下腳步，下一步目標就是朝世界排名前10名邁進。