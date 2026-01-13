台灣羽球一哥周天成世界排名升至第5

台灣羽球一哥周天成。（羽協提供）

世界羽聯（BWF）今公布最新一期世界排名，台灣男單一哥周天成排名上升，超越中國好手李詩灃，來到世界第5名。





周天成上週在超級1000系列的馬來西亞公開賽止步16強，積分略有減少，仍與李詩灃互換名次，重返男單前五行列。李詩灃則因去年年終總決賽受傷後尚未回到賽場，本屆大馬公開賽未能延續去年奪冠所累積的8400分，排名因此下滑至世界第6。





至於其他台灣男單選手方面，「左手重砲」林俊易排名維持在世界第12，李佳豪位居第20名，王子維排在第24名；戚又仁則因近期成績影響，名次下跌5位，來到世界第31。

整體而言，台灣男單在世界排名仍保有多名選手站穩前段班，周天成持續扮演領軍角色，後續國際賽事表現也備受關注。



