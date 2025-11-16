台灣老婆出動60台無人機！SJ感動爆哭東海再許願：下次水舞秀

SJ大巨蛋演唱會來到最終場。（圖／讀者提供）

SUPER JUNIOR本月6日迎來出道20週年，今（16 日）在臺北大巨蛋舉辦〈SUPER SHOW 10〉演唱會來到最終場。E.L.F.（官方粉絲名）特別準備了七大應援，其中演唱到〈Marry U〉後，全場粉絲一邊合唱〈So I〉，更完成東海先前許下的願望，無人機和專業攝影機在大巨蛋上演燈光秀，讓成員們忍不住感動驚呼：「怎麼辦？」

唱完〈Marry U〉後，全場燈光暗下來，SJ 成員七嘴八舌討論：「有 Event 嗎？」「停電了？」沒想到舞台邊竟出現無人機，升上空中畫出「SJ」、「20」、「ELF」等象徵SJ的圖案，讓銀赫當場感動到泣不成聲。利特也說：「我們接受到很多應援活動，這個真的是完全沒想到，我也是，成員們也是，一起做了很多時間，經過很多艱難的時間，變得不管經歷什麼都不太哭泣了，但今天感覺有點哽咽的感覺。」

曾許願想要煙火與無人機的東海則表示，看到粉絲把願望變成現實，「我感覺沒辦法再講什麼，因為覺得太抱歉了，因為比起我們能給大家的，大家給我們的更多，所以我沒辦法再說什麼了，真的很謝謝大家創造一生都無法遺忘的回憶。」他也提到粉絲在〈Walkin’〉的彩虹燈光應援：「看到那麼美麗的光芒，各位就像我美麗的花朵一般，所以我想在大家創造的花田裡，想活在大家花田中，請大家一定要成為我們的花朵，我會讓大家不凋零，時時澆水給你們。」

睽違許久再度參與SJ演唱會的希澈，坦言因巡迴感受許多，尤其站上如此大的場地，讓他緊張到直發抖。他說：「本來是不可以這樣的，但如果臺北大巨蛋同意的話，我想要做完韓國安可後再來一次。」立即被東海打斷要經過粉絲同意，希澈則承諾：「那我們 SUPER SHOW 11 再見面。」圭賢立刻提醒〈SUPER SHOW 10〉還有高雄場，他也俏皮回：「高雄見！」

銀赫因深受感動，一度忘記原本要說什麼。他感性地表示，SJ 與台灣之間累積了許多珍貴回憶，尤其 SJ-M曾在台long stay，建立起特別的情感。「大家也幫我們創造出非常多的紀錄，所以有非常多值得我感謝的事情，然後像這麼大的空間，居然能用我們 E.L.F. 把它填滿，光是這點就非常就非常感謝了。」他說著說著一度哽咽，向粉絲致歉：「我感情上來了。」之後他笑著補充：「總之這三天你們一直和我們在一起，真的很謝謝。我會把這份力量帶到接下來的巡迴，繼續努力。老婆，謝謝大家，我愛你們。」

台灣E.L.F.為了替SJ應援，出道60台無人機、10台專業攝影機。（圖／讀者提供）

利特同樣難掩情緒，他表示自己久違地流下熱淚：「經歷這樣那樣的事情，我想過說我以後就不會再哭了，但是就連我不知道什麼瞬間也流下眼淚，我瞬間覺得我之前是不是失去了純真的感覺，大家的純粹打動我的心。」他感慨當藝人20年失去很多，「但我們運氣很好遇到了E.L.F.，各位幫助我們能夠更發光發熱，我們接受到這麼多要怎麼回報？」他也承諾會繼續活動下去，「就像個你們毫無目的的愛我們一樣，我也會努力工作，努力愛著大家。」

情緒告一段落後，東海不忘再許願：「如果大家這次做了無人機，下次可以做杜拜那種水水舞秀嗎？」立刻被成員阻止。粉絲也在〈Finale〉後舉起手幅「哥哥，歌曲結束後一起喊 54321」，全場緊接拋出藍色彩帶，讓大巨蛋瞬間染成寶藍海。利特感動喊：「不要再做了！我好悲傷。」東海也笑說：「這應援活動到底什麼時候要結束？你們太完美。」並比出手指愛心，一邊演唱 SJ-M 的〈太完美〉。為了回饋粉絲，圭賢現場搶先獻唱下週將發行的新歌，SJ 也二度安可演唱〈Miracle〉，讓粉絲驚喜連連，演唱會在歡笑與感動中圓滿落幕。

去年SJ來台開唱時曾表示希望20週年能站上臺北大巨蛋，如今不僅願望成真，更創下三場完售的佳績。台灣E.L.F.向來以擅長應援聞名，更因排字互動獲得銀赫給予的「老婆」愛稱。隊長利特也曾感嘆台灣粉絲的執行力強大到彷彿是有經營活動公司。因此SJ當時半開玩笑地許願，希望20周年演唱會能看到煙火、無人機等大型應援，雖然大巨蛋因場地無法放煙火，但粉絲仍努力將願望付諸實現。據悉，應援團隊為了幫SJ圓夢，特別砸重金出動60台無人機與10台專業攝影機，打造令人難忘的視覺盛宴。

